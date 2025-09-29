Ameliano vs. Recoleta: Atractivo duelo en Villeta

Ambos llegan con realidades distintas, pero con la misma necesidad: ganar, buscando un lugar en la Copa Sudamericana 2025.

El equipo de la V Azulada que dirige Humberto García viene de caer por 2-0 ante Cerro Porteño la fecha pasada y no puede mantener una regularidad en la competencia.

Mientras que el Canario que comanda Jorge González viene de dos victorias de forma consecutiva (3-2 vs. Sportivo Trinidense y 3-1 vs. Atlético Tembetary), por lo que buscará otro triunfo que le permita ir olvidándose del descenso y enfocándose en la clasificación a una competencia internacional para el próximo año.