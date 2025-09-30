30 sept. 2025
La opinión de Ale Silva sobre Richard Ortiz y el momento de Olimpia

Alejandro Silva, ídolo de Olimpia, hoy en Recoleta, se refirió a la situación por la que está atravesando el capitán Richard Ortiz en el equipo franjeado.

Septiembre 30, 2025 12:16 p. m.
Richard Ortiz (i) y Alejandro Silva compartieron muchos años en Olimpia.

Alejandro Silva es palabra autorizada en el Franjeado. Es el máximo goleador extranjero en la historia de la institución y ganador de múltiples títulos.

En charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, Silva habló del momento por el que está atravesando su ex equipo, Olimpia, y también se refirió a su capitán Richard Ortiz, cuestionado en los últimos partidos y que no formó parte del plantel en el último encuentro ante Atlético Tembetary.

“Richard Ortiz está pasando un momento complicado en el club, fuera de Gastón (Olveira) y Derlis (González) es admirable lo que hace Richard, tiene una historia en el club y me duele que pase esto”, dijo.

“Duele lo que le hicieron a Derlis y Richard en la casa, por salud mental es bueno descansar. Richard no se merece los palos que está recibiendo”, agregó.

Hoy Alejandro Silva disfruta de un gran momento en Recoleta. Es el goleador del equipo, que viene de sumar tres victorias al hilo y está muy cerca de lograr la clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

