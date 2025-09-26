Menú
Fútbol Paraguayo
Sportivo Trinidense vs. Guaraní: Paso a paso
Sportivo Trinidense y Guaraní se encargan de abrir la 14ª jornada del Torneo Clausura en el estadio Martín Torres.
Septiembre 26, 2025 05:34 p. m. •
Por
Redacción D10
Torneo Clausura
Sportivo Trinidense
Guaraní
Redacción D10
