Paraguay iguala con Corea y sigue liderando

Paraguay logró un empate ante Corea del Sur sin goles, en su segunda presentación en el Grupo B del Mundial Sub 20, que se disputa en Chile.

En la primera parte, Paraguay fue de menos a más, haciendo frente con acciones colectivas a las ganas que plasmó Corea en los primeros minutos.

El equipo de Antolín Alcaraz creó las mejores acciones con el correr de los minutos, hasta cerrar de la peor manera por la expulsión de Enso González, que reaccionó y fue expulsado por intermedio del VAR y la utilización de la tarjeta verde.

En la complementaria, la Albirroja tuvo que redoblar esfuerzos para emparejar la diferencia en campo, por lo que por el contexto del juego, el punto es de valía, mostrando sacrificio y disciplina táctica. Por la misma zona, Panamá y Ucrania empataron 1-1.

El equipo paraguayo cierra la fase de grupos, enfrentando a Ucrania el viernes 3 de octubre desde las 17:00 en la localidad de Ñuñoa. En simultáneo Panamá mide a Corea del Sur. Posiciones: Paraguay 4 puntos, Ucrania 4, Corea 1 y Panamá 1.