El martes arranca la era de Jorge Bava en el Cerro Porteño

El martes comenzará una nueva era en el Ciclón de Barrio Obrero. El entrenador uruguayo Jorge Bava, de 44 años, se hará cargo del equipo para encarar la recta final del torneo Clausura 2025, que tiene a Cerro Porteño a un punto de la cima.

Jorge Achucarro despidió su interinato con una victoria por 1-0 ante Sportivo Luqueño, logrando su segundo triunfo al hilo en el campeonato.

“Siempre que me necesiten voy a estar. Es una responsabilidad diferente estar con el plantel de Primera que con el plantel juvenil”, admitió Achucarro, y agregó: “Los muchachos en el vestuario están felices y esto ayudará a mejorar el ambiente en el grupo”.

Sobre la posibilidad de que integre el cuerpo técnico de Bava, aclaró que él es “un soldado de Cerro”, pero que deben sentarse a conversar de lo económico.

El contrato de Bava con Cerro Porteño es hasta diciembre del 2026 y su cuerpo técnico está integrado por Ignacio Turren y Bruno Piano como asistentes y Mauricio Ferraro como preparador físico.

El próximo partido del Azulgrana será este viernes 3 de octubre en condición de local en La Nueva Olla, desde las 20:00, ante el Deportivo Recoleta, por la fecha 15.

Luego, Cerro deberá afrontar su partido por los octavos de final de la Copa Paraguay 2025, el martes 7 de octubre, ante Sol de América, desde las 19:00, en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá.