El martes arranca la era de Jorge Bava en el Cerro Porteño

El uruguayo Jorge Bava será presentado el martes al mediodía y ya comenzará a trabajar como nuevo entrenador de Cerro Porteño.

El martes comenzará una nueva era en el Ciclón de Barrio Obrero. El entrenador uruguayo Jorge Bava, de 44 años, se hará cargo del equipo para encarar la recta final del torneo Clausura 2025, que tiene a Cerro Porteño a un punto de la cima.

Jorge Achucarro despidió su interinato con una victoria por 1-0 ante Sportivo Luqueño, logrando su segundo triunfo al hilo en el campeonato.

“Siempre que me necesiten voy a estar. Es una responsabilidad diferente estar con el plantel de Primera que con el plantel juvenil”, admitió Achucarro, y agregó: “Los muchachos en el vestuario están felices y esto ayudará a mejorar el ambiente en el grupo”.

Sobre la posibilidad de que integre el cuerpo técnico de Bava, aclaró que él es “un soldado de Cerro”, pero que deben sentarse a conversar de lo económico.

El contrato de Bava con Cerro Porteño es hasta diciembre del 2026 y su cuerpo técnico está integrado por Ignacio Turren y Bruno Piano como asistentes y Mauricio Ferraro como preparador físico.

El próximo partido del Azulgrana será este viernes 3 de octubre en condición de local en La Nueva Olla, desde las 20:00, ante el Deportivo Recoleta, por la fecha 15.

Luego, Cerro deberá afrontar su partido por los octavos de final de la Copa Paraguay 2025, el martes 7 de octubre, ante Sol de América, desde las 19:00, en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá.

Atlético Tembetary
Fútbol Paraguayo
Tembetary, entre la alegría y la preocupación
El Atlético Tembetary dio la nota al eliminar a Olimpia de la Copa Paraguay, avanzar a los cuartos de final, pero en el torneo liguero está coqueteando con el descenso.
Septiembre 25, 2025 05:15 p. m.
 · 
Redacción D10
dnjff.jpg
Fútbol Paraguayo
Goleador, patriota y leyenda: Aurelio González, ícono de Olimpia y la Albirroja
Nacido un 25 de septiembre de 1905 en Luque, Don Aurelio Ramón González Benítez se convirtió en una de las figuras más emblemáticas del fútbol paraguayo. Su talento, pasión y compromiso lo hicieron ídolo del Club Olimpia y referente de la Selección Nacional.
Septiembre 25, 2025 10:32 a. m.
ghh.png
Fútbol Paraguayo
Tres juegos de sanción para Gonzalo Falcón
Gonzalo Falcón, portero de Recoleta, tendrá tres partidos de suspensión tras la tarjeta roja que recibió por una acción que recorrió el mundo.
Septiembre 24, 2025 04:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Diego Gómez 7_58396056.jpg
Fútbol Paraguayo
La emoción de la familia de Diego
La familia de Diego Gómez vivió una jornada especial y llena de emoción tras sus cuatro goles en Inglaterra.
Septiembre 24, 2025 11:51 a. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia Cerro Porteño
Fútbol Paraguayo
El último superclásico del Clausura: domingo 19 de octubre
El último superclásico del Torneo Clausura quedó programado este día: el Cerro Porteño vs. Olimpia será el 19 de octubre, en el ueno La Nueva Olla.
Septiembre 23, 2025 04:48 p. m.
 · 
Redacción D10
Arbitraje paraguayo
Fútbol Paraguayo
Disconformes con el arbitraje de David Ojeda
Para el presidente de Libertad, Rubén Di Tore, el trabajo de David Ojeda no estuvo acorde en el duelo ante el 2 de Mayo. “Creemos que no fue un buen arbitraje”, aseveró.
Septiembre 23, 2025 12:57 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más