29 sept. 2025
Fútbol Paraguayo

“Nacional necesita un campeonato”

El presidente de Nacional, Enrique Sánchez, aseveró que el club “necesita un campeonato” por eso van a pelear “los dos torneos”.

Septiembre 29, 2025 12:35 p. m. • 
Por Redacción D10
Nacional

Nacional está tercero en el Clausura y en octavos de Copa Paraguay.

Foto: Gentileza - Nacional

Nacional está a cuatro del líder Guaraní y su presidente Enrique Sánchez resaltó este momento de la Academia. “Nacional necesita un campeonato”, aseveró. “Estamos ahí, dando batalla en este torneo. Nos propusimos ser protagonistas y afortunadamente se nos está dando”, acotó,

En charla con el programa Fútbol a lo Grande, el titular albo dijo que “eso se está buscando y ahí esta Nacional cumpliendo a cabalidad con el objetivo”. Sánchez tampoco se olvidó de la Copa Paraguay, certamen en el que se medirán con Sportivo Ameliano en octavos de final.

“Vamos a pelear los dos torneos, los dos torneos son importantes para nosotros sobre todo la Copa Paraguay. Tenemos dos finales perdidas y queremos la revancha”, sentenció.

Nacional Copa Paraguay Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Sportivo Trinidense vs. Guaraní
Fútbol Paraguayo
Sportivo Trinidense vs. Guaraní: Paso a paso
Sportivo Trinidense y Guaraní se encargan de abrir la 14ª jornada del Torneo Clausura en el estadio Martín Torres.
Septiembre 26, 2025 05:34 p. m.
 · 
Redacción D10
2 de Mayo
Fútbol Paraguayo
El 2 de Mayo le dará más atención a la Copa Paraguay
El presidente del 2 de Mayo, Hugo Romero, comentó que teniendo en cuenta que en el Torneo Clausura están en alza, ahora va “a apostar un poco en la Copa Paraguay” ya que este certamen ofrece un boleto a la Copa Libertadores.
Septiembre 26, 2025 12:56 p. m.
 · 
Redacción D10
Atlético Tembetary
Fútbol Paraguayo
Tembetary, entre la alegría y la preocupación
El Atlético Tembetary dio la nota al eliminar a Olimpia de la Copa Paraguay, avanzar a los cuartos de final, pero en el torneo liguero está coqueteando con el descenso.
Septiembre 25, 2025 05:15 p. m.
 · 
Redacción D10
dnjff.jpg
Fútbol Paraguayo
Goleador, patriota y leyenda: Aurelio González, ícono de Olimpia y la Albirroja
Nacido un 25 de septiembre de 1905 en Luque, Don Aurelio Ramón González Benítez se convirtió en una de las figuras más emblemáticas del fútbol paraguayo. Su talento, pasión y compromiso lo hicieron ídolo del Club Olimpia y referente de la Selección Nacional.
Septiembre 25, 2025 10:32 a. m.
ghh.png
Fútbol Paraguayo
Tres juegos de sanción para Gonzalo Falcón
Gonzalo Falcón, portero de Recoleta, tendrá tres partidos de suspensión tras la tarjeta roja que recibió por una acción que recorrió el mundo.
Septiembre 24, 2025 04:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Diego Gómez 7_58396056.jpg
Fútbol Paraguayo
La emoción de la familia de Diego
La familia de Diego Gómez vivió una jornada especial y llena de emoción tras sus cuatro goles en Inglaterra.
Septiembre 24, 2025 11:51 a. m.
 · 
Redacción D10
