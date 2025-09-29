Nacional está a cuatro del líder Guaraní y su presidente Enrique Sánchez resaltó este momento de la Academia. “Nacional necesita un campeonato”, aseveró. “Estamos ahí, dando batalla en este torneo. Nos propusimos ser protagonistas y afortunadamente se nos está dando”, acotó,

En charla con el programa Fútbol a lo Grande, el titular albo dijo que “eso se está buscando y ahí esta Nacional cumpliendo a cabalidad con el objetivo”. Sánchez tampoco se olvidó de la Copa Paraguay, certamen en el que se medirán con Sportivo Ameliano en octavos de final.

“Vamos a pelear los dos torneos, los dos torneos son importantes para nosotros sobre todo la Copa Paraguay. Tenemos dos finales perdidas y queremos la revancha”, sentenció.