14 ago. 2025
Copa Libertadores

Libertad y River Plate dejan todo para la revancha

Libertad empató sin goles ante River Plate en La Huerta por la ida de los octavos de final de la Libertadores.

Agosto 14, 2025 11:23 p. m. • 
Por Redacción D10
Hubo paridad en La Huerta.

Foto: Andrés Catalán - Última Hora

Libertad empató 0-0 este jueves ante River Plate en el estadio La Huerta en duelo correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2025.

Tras un primer tiempo interesante, donde generó las situaciones más claras de gol, el Guma se quedó en la complementaria y dejó crecer al equipo de Marcelo Gallardo, que tuvo más y mejor la pelota, aunque sin claridad ni efectividad en los metros finales.

EL TRÁMITE. Los primeros 45 minutos no llenaron las expectativas entre dos equipos de alto quilate. De los dos el Gumarelo fue quien se mostró más activo y con varias chances del grito sagrado.

La situación inmejorable estuvo en los pies del mediocampista Hugo Fernández cuando corrían 32’, pero los buenos reflejos de Franco Armani impidieron la apertura del marcador.

Los repolleros buscaron en todo momento a Lorenzo Melgarejo para la generación de peligro en el área visitante, pero Melgarejo lejos de su mejor nivel, estuvo errático en varias ocasiones.

Si nos referimos al juego millonario se puede resumir que no fue lo esperado. No se acomodó nunca. Estuvo muy flojo en zona de contención y también en defensa.

En la complementaria, el DT de River, Marcelo Gallardo introdujo tres cambios y mostró mejoras.

A pesar de demostrar superioridad la visita en la segunda mitad, no reflejó en el marcador. El Guma se replegó bien en la zona defensiva y además Martín Silva se mostró seguro y eficiente.

El empate fue justo ya que cada uno tuvo su tiempo.

El Guma definirá la serie dentro de una semana, el jueves 21 desde las 21:30, en el estadio Más Monumental en la ciudad de Buenos Aires.

Redacción D10
