Juan Zapag confirma a Jorge Achucarro en el cuerpo técnico

Durante la presentación de Jorge Bava, el presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, confirmó que el que se desempeñaba como entrenador interino, Jorge Achucarro, se acoplará al equipo conformado por el nuevo técnico.

Este nuevo cuerpo técnico “va a contar como tercer asistente al profesor Jorge Achucarro”, aseveró el titular azulgrana. En su interinato, el Achu consiguió dos victorias de dos posibles por lo que sumará “lo que conoce del plantel actual y de los juveniles”.

Sobre la contratación de Jorge Bava, Juan José Zapag le dio “las gracias por esta oportunidad, por haberte encontrado” y se mostró “satisfecho por esta gestión del Departamento de Fútbol”.

El presidente del Ciclón se mostró feliz por la llegada de Bava ya que lo definió como “un técnico exitoso, múltiple campeón”. El estreno del nuevo estratega se dará frente a Recoleta, el viernes, en La Nueva Olla.