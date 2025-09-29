29 sept. 2025
Fútbol Paraguayo

En el Tricolor no pierden la ilusión

La Academia está a cuatro puntos de la cima y sigue dando pelea, a falta de ocho fechas para el final del campeonato Clausura 2025.

Septiembre 29, 2025 11:19 a. m. • 
Por Redacción D10
Nacional

Sólida victoria. Nacional derrotó con mucha claridad a Libertad el último sábado.

Foto: Gentileza - Nacional

Pedro Alcides Sarabia, DT tricolor, analizó lo que dejó la clara victoria por 3-1 ante Libertad en el estadio Arsenio Erico el último sábado por la fecha 14.

Se mostró feliz por el fútbol que desplegó su equipo y valoró el esfuerzo de sus dirigidos, destacando la contundencia en zona ofensiva.

“Es un triunfo que nos ayuda bastante, venimos de hacer de local grandes partidos, sabíamos que el fútbol te da esta situación de reivindicarte”, dijo, agregando a su análisis: “Contento por la entrega, por el orden táctico y por el juego en especial, el equipo se portó y supo sacar adelante un partido duro”.

Sarabia aseguró que ahora la consigna será mantener la regularidad para poder seguir por esta senda y continuar teniendo chances de campeonar en la recta final del certamen.

“Quedan muchas fechas por jugarse y tenemos la obligación de hacer un gran partido cada vez que jugamos, el fútbol tiene esto”, sentenció el DT tricolor.

Para Nacional será una semana intensa, ya que este jueves 2 de octubre medirá al Sportivo Trinidense en el estadio Gunther Vogel de la ciudad universitaria desde las 19:00 por la instancia de octavos de final de la Copa Paraguay 2025.

En tanto, su siguiente compromiso en el Clausura, por la fecha 15, será el lunes 6 de octubre, desde las 18:30 de visitante ante General Caballero de Juan León Mallorquín en el estadio Ka’arendy.

Torneo Clausura Nacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Atlético Tembetary
Fútbol Paraguayo
Tembetary, entre la alegría y la preocupación
El Atlético Tembetary dio la nota al eliminar a Olimpia de la Copa Paraguay, avanzar a los cuartos de final, pero en el torneo liguero está coqueteando con el descenso.
Septiembre 25, 2025 05:15 p. m.
 · 
Redacción D10
dnjff.jpg
Fútbol Paraguayo
Goleador, patriota y leyenda: Aurelio González, ícono de Olimpia y la Albirroja
Nacido un 25 de septiembre de 1905 en Luque, Don Aurelio Ramón González Benítez se convirtió en una de las figuras más emblemáticas del fútbol paraguayo. Su talento, pasión y compromiso lo hicieron ídolo del Club Olimpia y referente de la Selección Nacional.
Septiembre 25, 2025 10:32 a. m.
ghh.png
Fútbol Paraguayo
Tres juegos de sanción para Gonzalo Falcón
Gonzalo Falcón, portero de Recoleta, tendrá tres partidos de suspensión tras la tarjeta roja que recibió por una acción que recorrió el mundo.
Septiembre 24, 2025 04:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Diego Gómez 7_58396056.jpg
Fútbol Paraguayo
La emoción de la familia de Diego
La familia de Diego Gómez vivió una jornada especial y llena de emoción tras sus cuatro goles en Inglaterra.
Septiembre 24, 2025 11:51 a. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia Cerro Porteño
Fútbol Paraguayo
El último superclásico del Clausura: domingo 19 de octubre
El último superclásico del Torneo Clausura quedó programado este día: el Cerro Porteño vs. Olimpia será el 19 de octubre, en el ueno La Nueva Olla.
Septiembre 23, 2025 04:48 p. m.
 · 
Redacción D10
Arbitraje paraguayo
Fútbol Paraguayo
Disconformes con el arbitraje de David Ojeda
Para el presidente de Libertad, Rubén Di Tore, el trabajo de David Ojeda no estuvo acorde en el duelo ante el 2 de Mayo. “Creemos que no fue un buen arbitraje”, aseveró.
Septiembre 23, 2025 12:57 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más