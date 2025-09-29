En el Tricolor no pierden la ilusión

Pedro Alcides Sarabia, DT tricolor, analizó lo que dejó la clara victoria por 3-1 ante Libertad en el estadio Arsenio Erico el último sábado por la fecha 14.

Se mostró feliz por el fútbol que desplegó su equipo y valoró el esfuerzo de sus dirigidos, destacando la contundencia en zona ofensiva.

“Es un triunfo que nos ayuda bastante, venimos de hacer de local grandes partidos, sabíamos que el fútbol te da esta situación de reivindicarte”, dijo, agregando a su análisis: “Contento por la entrega, por el orden táctico y por el juego en especial, el equipo se portó y supo sacar adelante un partido duro”.

Sarabia aseguró que ahora la consigna será mantener la regularidad para poder seguir por esta senda y continuar teniendo chances de campeonar en la recta final del certamen.

“Quedan muchas fechas por jugarse y tenemos la obligación de hacer un gran partido cada vez que jugamos, el fútbol tiene esto”, sentenció el DT tricolor.

Para Nacional será una semana intensa, ya que este jueves 2 de octubre medirá al Sportivo Trinidense en el estadio Gunther Vogel de la ciudad universitaria desde las 19:00 por la instancia de octavos de final de la Copa Paraguay 2025.

En tanto, su siguiente compromiso en el Clausura, por la fecha 15, será el lunes 6 de octubre, desde las 18:30 de visitante ante General Caballero de Juan León Mallorquín en el estadio Ka’arendy.