Intermedia: todo queda para la última fecha

Las cosas en la Intermedia están candentes: hoy, el Deportivo Capiatá que ya podría ascender, perdió (1-2) ante Independiente CG, mientras que el Sportivo San Lorenzo ganó (1-0) su juego frente al Deportivo Santaní y sigue con la ilusión de volver a la Primera División.

Por otro lado, Sol de América depende de sí para permanecer en la categoría tras la goleada (4-0) que le endosó a un 12 de Junio que se quedó sin chances de subir.

En la última jornada se definirá al segundo ascendido y a los dos equipos que faltan por descender, además de Guaraní de Fram. La lucha por la permanencia está entre Pastoreo, Tacuary, Sol de América, River Plate, Fernando de la Mora y Guaireña.

Fecha 30 - Intermedia

-Fernando de la Mora vs. Sportivo San Lorenzo

-Sol de América vs. Encarnación

-Independiente CG vs. 12 de Junio

-Sportivo Carapeguá vs. Deportivo Capiatá

-Guaireña vs. Guaraní de Fram

-Resistencia vs. River Plate

-Tacuary vs. Rubio Ñu

-Deportivo Santaní vs. Pastoreo