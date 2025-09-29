Intermedia: todo queda para la última fecha
El Deportivo Capiatá cayó este lunes, mientras que el Sportivo San Lorenzo ganó por lo que el segundo ascendido se definirá en la última fecha. Sol de América también venció y depende de sí para mantenerse en Intermedia.
Las cosas en la Intermedia están candentes: hoy, el Deportivo Capiatá que ya podría ascender, perdió (1-2) ante Independiente CG, mientras que el Sportivo San Lorenzo ganó (1-0) su juego frente al Deportivo Santaní y sigue con la ilusión de volver a la Primera División.
Por otro lado, Sol de América depende de sí para permanecer en la categoría tras la goleada (4-0) que le endosó a un 12 de Junio que se quedó sin chances de subir.
En la última jornada se definirá al segundo ascendido y a los dos equipos que faltan por descender, además de Guaraní de Fram. La lucha por la permanencia está entre Pastoreo, Tacuary, Sol de América, River Plate, Fernando de la Mora y Guaireña.
Fecha 30 - Intermedia
-Fernando de la Mora vs. Sportivo San Lorenzo
-Sol de América vs. Encarnación
-Independiente CG vs. 12 de Junio
-Sportivo Carapeguá vs. Deportivo Capiatá
-Guaireña vs. Guaraní de Fram
-Resistencia vs. River Plate
-Tacuary vs. Rubio Ñu
-Deportivo Santaní vs. Pastoreo
