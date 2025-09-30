Recoleta quiere que Alejandro Silva se sienta contento

A sus 36 años, Alejandro Silva está rindiendo alto en un Recoleta que pelea por estar en copas internacionales en 2026, aunque su contrato termina a fin de año. El presidente del club, Luis Vidal comentó al respecto en el programa Fútbol a lo Grande.

“Hasta fin de año tiene contrato con nosotros. Después nos sentaremos a hablar (…) Está feliz, está rindiendo alto. Tenemos que juntarnos y definir juntos”, manifestó. El titular del Canario añadió que quiere “que el jugador esté contento, que le guste y sepa lo que quiere. Si Alejandro tiene algo mejor, nos va a plantear”.

De la victoria ante Sportivo Ameliano, Luis Vidal señaló que “pensar en 4-1 antes del partido no era lógico. Ameliano de local, cancha difícil, un equipo respetado”. Por otra parte, ya piensa en su siguiente duelo, ante un Cerro Porteño que “está pelando el campeonato. Jugar en La Olla no es fácil, tiene nuevo entrenador, estarán motivamos”.

“Vamos a tratar de hacer un planteamiento inteligente”, sentenció. Recoleta está a dos victorias de permanecer en la Primera División y actualmente está en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.