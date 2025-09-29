Olimpia busca encontrar su forma en Villa Elisa

Olimpia buscará en la noche de hoy resarcirse de los malos resultados que viene cosechando en el Torneo Clausura y su eliminación la semana pasada en los octavos de final de la Copa Paraguay; y en frente tendrá, precisamente, a su verdugo en el campeonato copero, Atlético Tembetary.

El partido arrancará a las 19:30 en el Luis Alfonso Giani de Villa Elisa. El entrenador franjeado, Ever Hugo Almeida, prepara varias modificaciones con respecto a su última presentación.

Estas comenzarán en el arco, en donde Gastón Olveira volverá a ocupar el puesto en lugar de Lucas Verza. En el centro de la defensa jugará Gustavo Vargas en lugar del lesionado Martín Capasso y como lateral izquierdo estará Alexis Cantero en lugar de Héctor Martínez.

En le medio sector son tres también los cambios: Javier Domínguez, Alex Franco y Junior Gamarra serán titulares, al igual que Ricardo Benítez en el ataque.

Por su parte, Tembetary quiere trasladar al Clausura su éxito en la Copa Paraguay. Necesita urgentemente puntos para esa misión que parece imposible y que consiste en salvarse del descenso.

Sin embargo, desde que Luis Escobar tomó el mando del equipo, Tembetary ha mostrado franca mejoría en su nivel de juego.