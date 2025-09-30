30 sept. 2025
Fútbol Paraguayo

Roberto Nanni, nuevo técnico del Sportivo Ameliano

El Sportivo Ameliano anunciará en las próximas horas la contratación del argentino Roberto Nanni como nuevo entrenador del primer equipo.

Septiembre 30, 2025 02:32 p. m. • 
Por Redacción D10
Roberto Nanni

Roberto Nanni, nuevo entrenador de Ameliano.

Foto: Gentileza - Roberto Nanni

Roberto Nanni, a falta de la presentación oficial por parte del club, es el nuevo entrenador del Sportivo Ameliano. El argentino de 44 años vivirá de esta manera su primera experiencia como entrenador de un plantel de primera división.

Anteriormente, el que fuera jugador de Cerro Porteño, estuvo en las Divisiones Formativas del equipo azulgrana, así como de Vélez Sarsfield. En el club de Barrio Obrero también desempeñó tareas de gerencia deportiva.

El Sportivo Ameliano cayó recientemente frente a Recoleta y anda atravesando un mal Torneo Clausura lo que le costó el puesto al entrenador Humberto García.

Sportivo Ameliano Roberto Nanni
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Nacional
Fútbol Paraguayo
En el Tricolor no pierden la ilusión
La Academia está a cuatro puntos de la cima y sigue dando pelea, a falta de ocho fechas para el final del campeonato Clausura 2025.
Septiembre 29, 2025 11:19 a. m.
 · 
Redacción D10
Hugo Quintana
Fútbol Paraguayo
Olimpia busca encontrar su forma en Villa Elisa
Lejos de la lucha por el cetro, Olimpia visita al Atlético Tembetary a las 19:30, en el estadio Luis Alfonso Giagni.
Septiembre 29, 2025 10:26 a. m.
 · 
Redacción D10
Alejandro Silva
Fútbol Paraguayo
Ameliano vs. Recoleta: Atractivo duelo en Villeta
Sportivo Ameliano y Deportivo Recoleta protagonizarán un duelo directo hoy desde las 17:00 por la fecha 14 del Torneo Clausura.
Septiembre 29, 2025 10:16 a. m.
 · 
Redacción D10
Jorge Bava
Fútbol Paraguayo
El martes arranca la era de Jorge Bava en el Cerro Porteño
El uruguayo Jorge Bava será presentado el martes al mediodía y ya comenzará a trabajar como nuevo entrenador de Cerro Porteño.
Septiembre 29, 2025 09:16 a. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Trinidense vs. Guaraní
Fútbol Paraguayo
Sportivo Trinidense vs. Guaraní: Paso a paso
Sportivo Trinidense y Guaraní se encargan de abrir la 14ª jornada del Torneo Clausura en el estadio Martín Torres.
Septiembre 26, 2025 05:34 p. m.
 · 
Redacción D10
2 de Mayo
Fútbol Paraguayo
El 2 de Mayo le dará más atención a la Copa Paraguay
El presidente del 2 de Mayo, Hugo Romero, comentó que teniendo en cuenta que en el Torneo Clausura están en alza, ahora va “a apostar un poco en la Copa Paraguay” ya que este certamen ofrece un boleto a la Copa Libertadores.
Septiembre 26, 2025 12:56 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más