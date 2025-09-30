Roberto Nanni, nuevo técnico del Sportivo Ameliano

Roberto Nanni, a falta de la presentación oficial por parte del club, es el nuevo entrenador del Sportivo Ameliano. El argentino de 44 años vivirá de esta manera su primera experiencia como entrenador de un plantel de primera división.

Anteriormente, el que fuera jugador de Cerro Porteño, estuvo en las Divisiones Formativas del equipo azulgrana, así como de Vélez Sarsfield. En el club de Barrio Obrero también desempeñó tareas de gerencia deportiva.

El Sportivo Ameliano cayó recientemente frente a Recoleta y anda atravesando un mal Torneo Clausura lo que le costó el puesto al entrenador Humberto García.