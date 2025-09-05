¡La pesadilla terminó, Paraguay vuelve al Mundial!

Luego de 16 largos años de frustraciones y fracasos, Paraguay vuelve a la Copa del Mundo. El equipo de Gustavo Alfaro empató sin goles ante Ecuador por la fecha 17 de las Eliminatorias y se clasificó a la Copa del Mundo 2026.

Un partido áspero por momentos, pero con chances para la Albirroja donde las más claras las tuvo el representativo nacional. En el primer tiempo con Ramón Sosa definiendo ante una buena respuesta de Hernán Galíndez y en el segundo con un disparo de media distancia de Andrés Cubas que se estrelló en el travesaño.

En el tramo final del encuentro, tanto Paraguay como Ecuador no se hicieron daño. La visita ya estaba clasificada y Paraguay con el empate aseguraba su retorno al Mundial.

Excelente partido de Ramón Sosa, Andrés Cubas y Antonio Sanabria. Correcto debut de Ronaldo Martínez y un equipo solidario que corrió todas sus líneas.

Paraguay clasificó a la Copa del Mundo con el empate sin goles 0-0. Pasó a sumar 25 puntos. Mientras que Ecuador ahora tiene 26 unidades.

La próxima fecha, la última de las Eliminatorias, Paraguay visitará a Perú en Lima el martes 9 de septiembre a las 20:30. Mismo día, pero a las 20:00, Ecuador recibirá a Argentina.