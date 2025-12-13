13 dic. 2025
Selección Paraguaya

Pasaron 46 años de la última conquista albirroja

El jueves último se recordó un nuevo aniversario de la última vez que Paraguay conquistó la gloria en el continente. Un 11 de diciembre, pero de 1979, la Albirroja alcanzaba su segunda Copa América.

Diciembre 13, 2025 10:01 a. m. • 
Por Redacción D10
romerito uh.jpg

Paraguay fue campeón de la Copa América 1979.

Alicio Solalinde, uno de los referentes de aquel equipo, revivió esos momentos mágicos con la camiseta paraguaya en un torneo, que en ese entonces tenía un formato muy distinto al que se conoce actualmente.

“Tuvimos muchos inconvenientes porque el equipo no era estable. A veces jugábamos, como en el primer partido, casi todos los jugadores de Olimpia, que éramos como nueve”, comentó.

El exdefensa, que defendía los colores del Decano, mencionó que a pesar de esto, el equipo rindió y pudo sacar buenos resultados. “Teníamos un plantel frondoso y con buenos jugadores. Con todo eso se salió adelante”, dijo en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

Por ese tiempo, el sistema de la Copa América era muy distinta al que se utiliza ahora. Se inició a finales de agosto y se cerró en diciembre. Paraguay ganó el Grupo C y avanzó a las semifinales. En la final le tocó Chile y se tuvo que definir en tres juegos.

El primer partido se ganó 3-0, contundente. Allá perdimos 1-0, en un partido más reñido. El tercer juego se disputó en terreno neutral, en Argentina. “El tercer partido lo empatamos 0-0 y por diferencia de goles salimos campeones”, sostuvo un emocionado Solalinde que también añadió que los campeones se reunieron ese día para mantener viva la memoria.

EL CAMINO ALBIRROJO

Paraguay se quedó con el Grupo C tras vencer a Ecuador (1-2 y 2-0) e igualar con Uruguay ambos partidos (0-0 y 2-2). En semifinales despachó a Brasil: fue 2-1 en Asunción y 2-2 de visitante.

En la final derrotó 3-0 a Chile en condición de local y cayó 1-0 en Santiago. El desempate fue 0-0 y se tuvo en cuenta la diferencia de gol.

Selección Paraguaya Copa América Albirroja Paraguay
