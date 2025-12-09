09 dic. 2025
Selección Paraguaya

Jugar el Mundial, el sueño de Cecilio Domínguez

Después de levantar dos títulos con Cerro Porteño en el cierre del año, Cecilio Domínguez se enfoca en el siguiente, en el cual quiere cumplir su sueño de volver a la Selección Paraguaya y jugar el Mundial.

Diciembre 09, 2025 12:50 p. m. • 
Por Redacción D10
Cecilio Domínguez

Cecilio Domínguez, durante un amistoso de la Albirroja en 2018.

Foto: Gentileza - Cecilio Domínguez

Cecilio Domínguez fue clave para que Cerro Porteño cierre el año con dos títulos y el jugador aguarda seguir por este nivel y cumplir uno de sus sueños: jugar la Copa del Mundo.

“Estos dos títulos, la forma en que terminé el año, son una motivación para encarar el año que viene de forma muy especial porque también tengo un sueño de volver a la Selección y jugar un Mundial”, aseveró en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

“De la manera en que terminamos el torneo, con dos títulos, y el último partido jugué bien me va a ayudar a usar de combustible para el año que viene”, remarcó.

La última vez que Cecilio Domínguez vistió la camiseta de la Selección Paraguay fue en 2019, durante la Copa América que se desarrolló en Brasil.

Cecilio Domínguez Cerro Porteño Selección Paraguaya
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Estados Unidos Paraguay
Selección Paraguaya
Las fechas de los partidos de Paraguay
Paraguay quedó encasillado en el Grupo D, donde se encuentra uno de los anfitriones de la Copa del Mundo. Este será el camino de la Albirroja en la fase de grupos.
Diciembre 05, 2025 04:30 p. m.
 · 
Redacción D10
talla baja.jpg
Selección Paraguaya
Paraguay se consagra bicampeón de América
La Selección Paraguaya Talla Baja se consagró anoche como campeona de América, por segunda en su historia, tras vencer en una dramática final a Argentina.
Noviembre 30, 2025 09:16 a. m.
 · 
Redacción D10
Miguel Almirón
Selección Paraguaya
Miguel Almirón, ansioso por el sorteo de la Copa del Mundo
Este jueves llegaron algunos jugadores de la Selección Paraguay tras la gira norteamericana y uno de los que habló fue Miguel Almirón. El albirrojo dijo estar “un poco ansioso, feliz por que salga el grupo y ver el nombre de Paraguay” con relación al sorteo de la Copa del Mundo.
Noviembre 20, 2025 04:13 p. m.
 · 
Redacción D10
PORTADA NOTA - HORA DEPORTIVA.png
Selección Paraguaya
Pódcast: Cierre con sensaciones positivas en la Albirroja
La Albirroja disputó sus últimos partidos del año con buenas sensaciones de cara a lo que será la cita mundialista en el 2026.
Noviembre 20, 2025 11:24 a. m.
 · 
Redacción D10
PORTADA NOTA - HORA DEPORTIVA.png
Selección Paraguaya
Cierre con sensaciones positivas en la Albirroja
En Hora Deportiva hablamos de lo que fue el último par de amistosos que jugó la Selección Paraguaya de Fútbol, ante Estados Unidos y México, que dejó sensaciones positivas.
Noviembre 19, 2025 05:26 p. m.
 · 
Redacción D10
ppulpo.jpg
Selección Paraguaya
El gran partido de Alexis Pulpito Duarte
El defensor del Santos de Brasil tuvo su estreno con la Albirroja Absoluta y lo hizo de gran manera.
Noviembre 19, 2025 12:37 p. m.
Carga Más