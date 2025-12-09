Jugar el Mundial, el sueño de Cecilio Domínguez

Cecilio Domínguez fue clave para que Cerro Porteño cierre el año con dos títulos y el jugador aguarda seguir por este nivel y cumplir uno de sus sueños: jugar la Copa del Mundo.

“Estos dos títulos, la forma en que terminé el año, son una motivación para encarar el año que viene de forma muy especial porque también tengo un sueño de volver a la Selección y jugar un Mundial”, aseveró en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

“De la manera en que terminamos el torneo, con dos títulos, y el último partido jugué bien me va a ayudar a usar de combustible para el año que viene”, remarcó.

La última vez que Cecilio Domínguez vistió la camiseta de la Selección Paraguay fue en 2019, durante la Copa América que se desarrolló en Brasil.