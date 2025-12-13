Los números de Alexis Martín Arias

La portería de Cerro Porteño fue uno de los puntos fuertes para solventar un 2025 que se cerró con dos títulos: el Torneo Clausura 2025 y la Supercopa Paraguay 2025.

El gran responsable fue Alexis Martín Arias, quien le peleó la titularidad a Roberto Fernández y se quedó con ella durante la campaña que acabó hace días.

Durante la temporada, el portero argentino jugó 41 partidos y logró mantener el arco invicto en 20 de ellos, casi la mitad. Por esos registros, Alexis Martín Arias fue el Mejor Arquero del Año, un premio otorgado por la Asociación Paraguaya de Fútbol.