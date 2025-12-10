El CARDE y una renovación con miras a la Copa del Mundo

El Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Esc. Óscar Harrison” (CARDE) de Ypané atraviesa una transformación profunda con el objetivo de ofrecer las mejores condiciones a los deportistas que lo utilizan. Entre las principales intervenciones se destaca la renovación completa de la cancha 4, utilizada por la Selección Absoluta Masculina para sus entrenamientos.

Con fondos provenientes de la CONMEBOL, se lleva adelante una reingeniería total del campo de juego para elevar los estándares a niveles internacionales.

“Lo ideal era ponerlo a la altura de las exigencias que tienen FIFA y CONMEBOL, para que los jugadores se sientan confiados en cada entrenamiento. El mayor beneficio será la fluidez que tendrá el juego, la manera de entrenar, la rapidez para entrenar y así jugar. Los entrenamientos que se hacen para la Selección Absoluta son como los partidos: hay que entrenar como se tiene que jugar”, señaló Justo Villar, director deportivo de la Albirroja, quien acompaña de cerca los trabajos en la cancha 4.

Por su parte, José Yacianci, ingeniero agrónomo encargado de las obras, resaltó: “El suelo era muy arcilloso, por lo que propusimos cambiar completamente el campo de juego y llevarlo al nivel de Europa y Estados Unidos. Este será un campo drenante, con un sustrato que permita desarrollar el césped y que sea agradable, veloz y con rápida infiltración”.

Sobre el proceso, agregó: “Estamos extrayendo todo el suelo nativo. Luego se realizará un perfilado y se cargará nuevamente para lograr el abovedado y las cuatro aguas que exige FIFA, junto con el sistema de drenaje”.

El campo de juego, de 105 metros de largo por 68 metros de ancho, más las zonas adicionales de seguridad, recibió la extracción de 50 centímetros de suelo, que serán reemplazados por un nuevo sustrato que servirá de base para el renovado terreno, incluyendo un sistema moderno de regadío y drenaje.

Una vez finalizados los trabajos, la cancha principal de entrenamiento del CARDE podrá ser utilizada en todo tipo de condiciones climáticas.

“Nosotros nos comprometemos a darles el mejor entorno para que los jugadores puedan desarrollarse y representarnos de la mejor manera”, finalizó Justo Villar.

Fuente: APF