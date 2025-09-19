Gustavo Gómez podría perderse la revancha

El paraguayo Gustavo Gómez, capitán de equipo, fue una figura central en la victoria de Palmeiras en Buenos Aires contra River Plate (1-2), por los cuartos de final de la Copa Libertadores, encuentro en el que marcó el primer tanto de su equipo y tuvo su acostumbrada sobriedad defensiva.

Sin embargo, el internacional albirrojo terminó con molestias el juego y encendió alarmas en el Verdão, de cara a la revancha del miércoles.

Según reportó la prensa brasileña, dos defensores salieron golpeados de partido en el Monumental. Khellven se fracturó un dedo del pie, y no se especificó la naturaleza de la lesión de Gómez.

Si Gómez y Khellven no están en condiciones para los próximos partidos (esta sábado enfrenta al Fortaleza, por el Brasileirao) Abel Ferreira tiene opciones de recambio en Giay y Bruno Fuchs.

Se aguardan los informes oficiales del Palmeiras sobre la situación de los lesionados.