Paraguayos en el Exterior

Gustavo Gómez podría perderse la revancha

El defensor paraguayo, Gustavo Gómez, figura descollante en la victoria del Palmeiras sobre River Plate en Buenos Aires, sufre una lesión y es duda para la revancha.

Gustavo Gómez jugó un partido brillante en Buenos Aires, pero salió lesionado.

El paraguayo Gustavo Gómez, capitán de equipo, fue una figura central en la victoria de Palmeiras en Buenos Aires contra River Plate (1-2), por los cuartos de final de la Copa Libertadores, encuentro en el que marcó el primer tanto de su equipo y tuvo su acostumbrada sobriedad defensiva.

Sin embargo, el internacional albirrojo terminó con molestias el juego y encendió alarmas en el Verdão, de cara a la revancha del miércoles.

Según reportó la prensa brasileña, dos defensores salieron golpeados de partido en el Monumental. Khellven se fracturó un dedo del pie, y no se especificó la naturaleza de la lesión de Gómez.

Si Gómez y Khellven no están en condiciones para los próximos partidos (esta sábado enfrenta al Fortaleza, por el Brasileirao) Abel Ferreira tiene opciones de recambio en Giay y Bruno Fuchs.

Se aguardan los informes oficiales del Palmeiras sobre la situación de los lesionados.

