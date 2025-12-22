Bruno Valdez quiere retirarse en México

El defensa paraguayo de 33 años, Bruno Valdez, no tuvo muchas oportunidades en el equipo de Cerro Porteño en esta temporada, donde participó de 10 juegos, casi siempre como alternativa y durante 705 minutos.

Luego de consagrarse campeón del Torneo Clausura y de la Supercopa paraguaya, Valdez se encuentra sin club definido y, al menos en sus deseos, volver a jugar en México es una opción importante.

Según declaró en las últimas horas al medio mexicano TUDN, Valdez quiere retirarse del fútbol en México, más específicamente en el América, donde jugó durante siete años.

“Con muchísimas ganas de volver, terminar mi carrera futbolística en México, mostrarles a mis hijos que jugar en el Azteca es magnífico”, aseguró el defensor.

En otra parte de la conversación, se refirió a la actualidad de las Águilas, resaltando el juego del delantero Ramón Juárez, de 24 años. “A Ramón no le hace falta nada, está en una buena posición, tiene que aprovechar sus oportunidades, pronto conseguirá la titularidad”, afirmó Valdez.

El paraguayo jugó 227 partidos con la camiseta de América y anotó 27 goles, siendo el defensor más goleador de la historia del club mexicano.