23 dic. 2025
Operación de Santiago Arzamendia fue óptima

Estudiantes de La Plata dio a conocer el parte médico luego de la operación en la rodilla de Santiago Arzamendia.

Diciembre 23, 2025 05:24 p. m. • 
Por Redacción D10
Arzamendua.jpg

Santiago Arzamendia levanta el trofeo de campeón en Argentina.

Foto: Gentileza - Estudiantes de La Plata.

Este lunes fue operado el lateral zurdo paraguayo Santiago Arzamendia en Buenos Aires, y hace unas horas Estudiantes de La Plata dio el parte médico de la intervención quirúrgica. En síntesis, fue un éxito, aseguró el club.

La misma se realizó en el Instituto Médico Platense, y fue dirigida por el Dr. Hugo Montenegro. En el informe publicado por el conjunto de La Plata se detalló que el defensor tuvo una intervención plástica en ambos ligamentos dañados y sutura en el menisco.

La lesión se dio en el partido final del Torneo Clausura argentino, cuando el jugador de Racing, Juan Ignacio Nardoni, cargó con fuerza contra él y una patada le dobló la rodilla hacia el lado interno. Aunque el paraguayo tuvo que abandonar el campo en medio del dolor, más tarde y ya con los analgésicos correspondientes, se sumó al festejo por el campeonato del Pincha.

Santiago Arzamendia Estudiantes de La Plata Liga Profesinal Argentina
Redacción D10
