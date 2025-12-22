22 dic. 2025
Paraguayos en el Exterior

Julio Enciso “era gordito”, recordó Roberto Paredes

El sábado, Julio Enciso marcó en la victoria del Racing de Estrasburgo y este día, el profesor que lo tuvo en las Divisiones Formativas de Libertad, Roberto Paredes, recordó que antes “era gordito”.

Diciembre 22, 2025 12:51 p. m. • 
Por Redacción D10
julio enciso.jpg

Julio Enciso, delantero paraguayo de Estrasburgo.

Foto: Gentileza

La semana pasada, Julio Enciso anotó dos goles para el Racing de Estrasburgo: el jueves anotó en la Conference League ante el Breiðablik UBK y el domingo metió frente al USL Dunkerque. Este lunes, Roberto Paredes, el profesor que lo tuvo en Divisiones Formativas, recordó una anécdota del paraguayo.

El entrenador que lo descubrió en Libertad manifestó en charla para Fútbol a lo Grande que Julio Enciso “tenía clara la idea de que el fútbol era su oportunidad. Él trabajaba bien. Él era gordito, pero era salonista: se iba al borde del área, estiraba y tiraba al arco y gol”. Las palabras de Roberto Paredes se produjeron durante actos de inauguración que se realizaron en el Carde, de la Selección Paraguaya.

Añadió que el actual jugador del Racing de Estrasburgo “pateaba muy bien, con ambos lados. Tenía ese don. Después se le dio más velocidad, corría más, porque en el fútbol de salón en poco espacio ya solucionás”.

Julio Enciso debutó en Libertad en 2019, a mitad del 2022 fue vendido al Brighton y desde mediados del 2025 llegó al elenco francés. Desde su llegada al Racing de Estrasburgo, esta fue la primera vez que logró anotar en juegos seguidos.

Estrasburgo Julio Enciso Libertad
Redacción D10
Más contenido de esta sección
José Saturnino Cardozo.
Paraguayos en el Exterior
José Cardozo se queda en Liberia
El entrenador paraguayo José Cardozo seguirá en el Liberia de Costa Rica, luego de que se especulara con su salida.
Diciembre 15, 2025 08:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Estudiantes vence a Racing y conquista la Primera División argentina
Paraguayos en el Exterior
Santiago Arzamendia levanta el título con Estudiantes de La Plata
Estudiantes de La Plata, con el paraguayo Santiago Arzamendia, se coronó campeón del Torneo Clausura del fútbol argentino tras imponerse por 5-4 en los penaltis de la final ante Racing, en un partido emotivo que terminó 1-1 en tiempo suplementario.
Diciembre 14, 2025 09:40 a. m.
 · 
Redacción D10
G76n4XBXIAErPCQ.jpeg
Paraguayos en el Exterior
Racing gana y es puntero, pero Enciso no ingresa
El paraguayo Julio Enciso fue suplente pero no saltó al campo en la victoria 0-1 sobre el Aberdeen.
Diciembre 11, 2025 07:13 p. m.
 · 
Redacción D10
junior alonso_60079170.jpg
Paraguayos en el Exterior
Junior Alonso: “No habrá renovación”
El defensa paraguayo Junior Alonso dejará este fin de año el Atlético Mineiro de Brasil.
Diciembre 11, 2025 06:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Tonny1.jpg
Paraguayos en el Exterior
Para Tonny su primer gol fue “una liberación”
Antonio Sanabria anotó su primer gol con la camiseta de Cremonese este fin de semana y ahora se prepara para enfrentar a su ex equipo, Torino.
Diciembre 11, 2025 06:30 p. m.
 · 
Redacción D10
jdnfksd.jfif
Paraguayos en el Exterior
Gol de Antonio Sanabria en el fútbol italiano
VIDEO. El delantero de la Selección Paraguaya se hizo sentir en la victoria de su equipo en la Serie A italiana.
Diciembre 07, 2025 11:20 a. m.
Carga Más