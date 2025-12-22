Julio Enciso “era gordito”, recordó Roberto Paredes

La semana pasada, Julio Enciso anotó dos goles para el Racing de Estrasburgo: el jueves anotó en la Conference League ante el Breiðablik UBK y el domingo metió frente al USL Dunkerque. Este lunes, Roberto Paredes, el profesor que lo tuvo en Divisiones Formativas, recordó una anécdota del paraguayo.

El entrenador que lo descubrió en Libertad manifestó en charla para Fútbol a lo Grande que Julio Enciso “tenía clara la idea de que el fútbol era su oportunidad. Él trabajaba bien. Él era gordito, pero era salonista: se iba al borde del área, estiraba y tiraba al arco y gol”. Las palabras de Roberto Paredes se produjeron durante actos de inauguración que se realizaron en el Carde, de la Selección Paraguaya.

Añadió que el actual jugador del Racing de Estrasburgo “pateaba muy bien, con ambos lados. Tenía ese don. Después se le dio más velocidad, corría más, porque en el fútbol de salón en poco espacio ya solucionás”.

Julio Enciso debutó en Libertad en 2019, a mitad del 2022 fue vendido al Brighton y desde mediados del 2025 llegó al elenco francés. Desde su llegada al Racing de Estrasburgo, esta fue la primera vez que logró anotar en juegos seguidos.