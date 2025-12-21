Julio Enciso anota para el Estrasburgo en la Copa de Francia

El delantero paraguayo Julio Enciso sumó un nuevo gol para su nuevo equipo, el Estrasburgo, club con el cual convirtió un tanto este domingo en la Copa de Francia ante el Dunkerque.

La Joya recibió un gran pase en el área del argentino Valentín Barco, controló de derecha y pateó de zurda para poner el 1-0 parcial de su equipo en juego válido por la ronda de 32avos de final de la Copa de Francia.

Es el tercer gol que convierte Julio Enciso con la camiseta del Estrasburgo y el segundo de manera consecutiva teniendo en cuenta el último convertido por la UEFA Europa League ante el Breidablik.