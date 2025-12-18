18 dic. 2025
Paraguayos en el Exterior

Gol de Julio Enciso para el Racing de Estrasburgo

VIDEO. El delantero albirrojo Julio Enciso se hizo sentir en la Conference League con el Estrasburgo.

Diciembre 18, 2025 08:07 p. m.
Un nuevo gol de Julio Enciso con el Estrasburgo.

Un gol del paraguayo Julio Enciso en el minuto 94 y otro del costamarfileño Martial Godo en el 80 le dio al Estrasburgo el primer puesto de la fase liga de la Liga Conferencia, en la victoria por 3-1 ante el Breidablik.

El cuadro francés, que dependía de sí mismo para quedar líder de la clasificación, terminó con 16 puntos en seis partidos, con 5 victorias y un empate. Un prestigio que le permite jugar directamente los octavos de final y disputar el partido de vuelta como local.

El sueco Sebastian Nanasi adelantó al cuadro que dirige el inglés Liam Rosenior a los 11 minutos, pero el islandés Hoskuldur Gunnlaugsson empató la contienda (m.37).

Un encuentro igualado que decidieron Godo y Enciso en la recta final con todo el equipo local volcado para la victoria y el liderato.

