Gol de Julio Enciso para el Racing de Estrasburgo

Un gol del paraguayo Julio Enciso en el minuto 94 y otro del costamarfileño Martial Godo en el 80 le dio al Estrasburgo el primer puesto de la fase liga de la Liga Conferencia, en la victoria por 3-1 ante el Breidablik.

El cuadro francés, que dependía de sí mismo para quedar líder de la clasificación, terminó con 16 puntos en seis partidos, con 5 victorias y un empate. Un prestigio que le permite jugar directamente los octavos de final y disputar el partido de vuelta como local.

El sueco Sebastian Nanasi adelantó al cuadro que dirige el inglés Liam Rosenior a los 11 minutos, pero el islandés Hoskuldur Gunnlaugsson empató la contienda (m.37).

Un encuentro igualado que decidieron Godo y Enciso en la recta final con todo el equipo local volcado para la victoria y el liderato.