Santiago Arzamendia se operará el lunes

Santiago Arzamendia, jugador de Estudiantes de La Plata y que estará más de media temporada del 2026 fuera de las canchas, se operará el lunes 22 de diciembre en La Plata.

El atleta paraguayo que sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior, ligamento colateral interno y del menisco interno de su pierna derecha en la final frente a Racing, “ahora está en tratamiento para bajar la inflamación y lo vamos a operar el lunes”, aseveró el jefe médico del club Hugo Montenegro.

En charla con el programa Fútbol a lo Grande, el doctor señaló que Santiago Arzamendia tendrá que obligatoriamente pasar la Navidad en Argentina y que para el Año Nuevo, si es que lo desea, podrá viajar a Paraguay. “Creo que después de una semana, si va todo bien, podrá irse a Asunción si quiere”, dijo.

Recordó que cuando atendió al jugador en la cancha, Santiago Arzamendia expresó: “Me rompí todo, me rompí todo”. Ya en el vestuario, con más calma, asimiló la situación, confesó Hugo Montenegro.

El día de la lesión, Santiago Arzamendia fue campeón con Estudiantes de La Plata, siendo una pieza clave de ese título. No obstante, con esta situación sufrida, el zurdo prácticamente se quedó sin chances de poder ser llamado para representar a Paraguay en la Copa del Mundo 2026.