José Cardozo se queda en Liberia

El entrenador paraguayo José Cardozo seguirá en el Liberia de Costa Rica, luego de que se especulara con su salida.

José Saturnino Cardozo.

El entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo seguirá siendo el entrenador del Liberia de la primera división de Costa Rica, según dio a conocer el club este lunes en un comunicado.

El futuro de Cardozo se encontraba en duda, luego de que el Liberia no se decidiera a darle continuidad inmediatamente al paraguayo en el cargo. Cardozo había contado unos días atrás al diario costarricense La Nación que tenía varias ofertas para trabajar durante el Mundial en el periodismo, por lo que de esta forma metió presión para la decisión de la directiva.

“Vamos a hablar con el presidente, tengo muchas ofertas para comentar la Copa del Mundo y eso implicaría que yo me esté trasladando, pero a mí me gustar estar en el verde, el trabajo de cancha y el dinero no siempre lo es todo. En Liberia soy feliz”, afirmó Cardozo antes de que el club diera a conocer su continuidad, luego de la eliminación en semifinales del torneo costarricense, contra el Alajualense.

