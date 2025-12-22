22 dic. 2025
Incertidumbre acerca del futuro de Junior Alonso

¿Sigue o no? Lo último que se sabe del paraguayo Junior Alonso, defensor del Atlético Mineiro.

Diciembre 22, 2025 08:57 p. m.
Junior Alonso (derecha), con futuro incierto en el Atlético Mineiro.

PEDRO SOUZA

Aunque Atlético Mineiro no lo anunció oficialmente, desde hace semanas se especula con que el defensor paraguayo Junior Alonso no será tenido en cuenta por el entrenador argentino Jorge Sampaoli.

En las últimas horas trascendió que, según fuentes internas, el paraguayo sería uno de los jugadores de los que el club brasileño se desprenderá, en el afán de renovar su plantel.

Dos semanas atrás, Alonso reveló que la directiva del Galo no se puso en contacto aun con él para hacerle alguna oferta para una actualización de su salario, por lo que el paraguayo tomó el mensaje entonces: “Es una señal de que no habrá renovación”, había dicho.

Sin embargo, en declaraciones a una emisora asuncena, Alonso desmintió que haya sido informado de que el club no contará con él. Dijo que debe presentarse el próximo 2 de enero a las prácticas. Aseguró además que no tiene ninguna propuesta oficial de otro equipo hasta ahora.

El paraguayo es un pilar del club de Belo Horizonte, donde este año fue capitán y con el que en el pasado consiguió el triplete de títulos, específicamente en el año 2021, antes de que fuera transferido al Krasnodar ruso. Volvió al club después y, ya siendo capitán, disputó las finales de la Copa Libertadores 2024 y la Copa Sudamericana 2025, con derrotas ante Botafogo y Lanús respectivamente.

