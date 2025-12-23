23 dic. 2025
Corinthians acuerda pago de deuda a Matías Rojas

El paraguayo Matías Rojas llegó a un acuerdo con el Corinthians para saldar la deuda que el club brasileño tiene con él.

Diciembre 23, 2025 05:06 p. m. • 
Por Redacción D10
Matías Rojas salió victorioso de la demanda al Corinthians.

FOTO: ARCHIVO

Finalmente, y luego de no poco conflicto, el jugador paraguayo Matías Rojas llegó a un acuerdo con el Corinthians para el pago de la millonaria deuda que el club brasileño tenía con él y que no le estaba dejando realizar fichajes en esta ventana.

Luego de una ardua negociación entre las partes, Corinthians se compromete a pagar 41.2 millones de reales al paraguayo (unos 7.3 millones de dólares), en dos pagos. El primero deberá hacerse esta semana, informó Globo; el otro, la próxima. Pero Rojas tuvo que renunciar a los intereses impuestos por el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Según afirmó el periódico informativo, el Timâo usará más de la mitad de los 77 millones de reales que le entregaron por haber ganado este fin de semana pasado la Copa de Brasil.

Rojas llegó al Corinthians en julio de 2023, pero nunca pudo adaptarse del todo a la intensidad del fútbol brasileño. Jugó 30 partidos, no anotó y fue autor de tres asistencias. En marzo de 2024, Rojas dejó de presentarse a las prácticas por incumplimiento de pagos. Esa historia llega a su fin ahora.

Redacción D10
