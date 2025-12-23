23 dic. 2025
Paraguayos en el Exterior

Ex Olimpia ficha por un equipo chileno

Ramón Martínez, mediocampista paraguayo de 29 años, continuará su carrera deportiva en el fútbol chileno.

Diciembre 23, 2025 03:09 p. m. • 
Por Redacción D10
ACT_3844_45377557.JPG

Brian Montenegro festeja un gol con Ramón Martínez.

Foto: Andrés Catalán/Última Hora

Otro paraguayo encontró club en el fútbol del exterior. Se trata de Ramón Martínez, el volante de 29 años. Jugará en Deportes Limache de la primera división de Chile, club de la ciudad homónima que se encuentra en la Región de Valparaíso.

El club dio a conocer el fichaje en Instagram, con una foto en la que aparecía una banderita paraguaya en un escritorio, al lado de una chilena.

“El mediocampista paraguayo Ramón Martínez se convierte en el primer fichaje de Deportes Limache para la temporada 2026. Martínez, quien fue seleccionado paraguayo y jugador de Olimpia, llega procedente de Paysandu de Brasil para potenciar el medio campo limachino”, escribió el club trasandino.

El ex Guaraní y Olimpia viene de vestir la camiseta de Paysandu SC en el Brasileirão Serie B, donde su equipo terminó colista este 2025, sufriendo el descenso a la Serie C.

Ramón Martínez Chile
Redacción D10
