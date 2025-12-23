Ex Olimpia ficha por un equipo chileno

Otro paraguayo encontró club en el fútbol del exterior. Se trata de Ramón Martínez, el volante de 29 años. Jugará en Deportes Limache de la primera división de Chile, club de la ciudad homónima que se encuentra en la Región de Valparaíso.

El club dio a conocer el fichaje en Instagram, con una foto en la que aparecía una banderita paraguaya en un escritorio, al lado de una chilena.

“El mediocampista paraguayo Ramón Martínez se convierte en el primer fichaje de Deportes Limache para la temporada 2026. Martínez, quien fue seleccionado paraguayo y jugador de Olimpia, llega procedente de Paysandu de Brasil para potenciar el medio campo limachino”, escribió el club trasandino.

El ex Guaraní y Olimpia viene de vestir la camiseta de Paysandu SC en el Brasileirão Serie B, donde su equipo terminó colista este 2025, sufriendo el descenso a la Serie C.