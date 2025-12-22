21 dic. 2025
Paraguayos en el Exterior

Ángel Romero se despide de Corinthians como campeón

Ángel Romero tuvo su último partido con la camiseta del Corinthians y se despidió de la hinchada del Timão como campeón de la Copa de Brasil.

Diciembre 21, 2025 09:00 p. m. • 
Por Redacción D10
IMG-20251221-WA0137.jpg

Ángel Romero se despidió siendo campeón de la Copa de Brasil.

Ángel Romero tuvo su último partido con la camiseta del Corinthians y se despidió de la hinchada del Timão como campeón de la Copa de Brasil, aunque el delantero paraguayo no haya ingresado desde el banco en la victoria 1-2 sobre el Vasco da Gama, en el Maracaná.

El encuentro fue una batalla de alta tensión donde el Timão supo golpear en los momentos precisos. Yuri Alberto a los 18’ y Memphis Depay a los 63’ dieron el triunfo al Corinthians, luego de que empatara a los 41’ Nuno Moreira.

Con este triunfo, no solo levanta el trofeo y se asegura un premio económico millonario (USD 18 millones), sino que también garantiza su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Romero cierra así se segunda etapa en el equipo del cual es el máximo goleador extranjero con 66 tantos, siempre querido por la afición.

