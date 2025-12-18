El Cachorro podría regresar a las Águilas

Luego de una temporada con pocas apariciones en su nuevo club, el Racing de Argentina, el volante paraguayo Richard Sánchez prepara maletas para dejar el club de Avellaneda y volver a México, más precisamente al club donde fue feliz: América.

Según reportes de la prensa mexicana, son las Águilas el equipo con más posibilidades de volver a contratar al jugador, teniendo en cuenta la cercanía con la institución en donde Sánchez supo ser campeón e ídolo de la afición.

El Cachorro fue muy poco tenido en cuenta por el entrenador Gustavo Costas en Racing, club al que llegó en marzo pasado a cambio de unos 3 millones de dólares, pero los problemas físicos y personales le jugaron en contra.

Por otra parte, el club en donde debutó Sánchez profesionalmente, Olimpia, también tiene la intención de repatriarlo, pero la competencia con el América se avizora difícil.