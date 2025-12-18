18 dic. 2025
Paraguayos en el Exterior

El Cachorro podría regresar a las Águilas

Richard Sánchez tiene oferta del América de México, club donde ya militó con suceso.

Diciembre 18, 2025 02:35 p. m. • 
Por Redacción D10
dsfsdf.jpg

Richard Sánchez, volante paraguayo.

Luego de una temporada con pocas apariciones en su nuevo club, el Racing de Argentina, el volante paraguayo Richard Sánchez prepara maletas para dejar el club de Avellaneda y volver a México, más precisamente al club donde fue feliz: América.

Según reportes de la prensa mexicana, son las Águilas el equipo con más posibilidades de volver a contratar al jugador, teniendo en cuenta la cercanía con la institución en donde Sánchez supo ser campeón e ídolo de la afición.

El Cachorro fue muy poco tenido en cuenta por el entrenador Gustavo Costas en Racing, club al que llegó en marzo pasado a cambio de unos 3 millones de dólares, pero los problemas físicos y personales le jugaron en contra.

Por otra parte, el club en donde debutó Sánchez profesionalmente, Olimpia, también tiene la intención de repatriarlo, pero la competencia con el América se avizora difícil.

Richard Sánchez Racing América
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Tonny1.jpg
Paraguayos en el Exterior
Para Tonny su primer gol fue “una liberación”
Antonio Sanabria anotó su primer gol con la camiseta de Cremonese este fin de semana y ahora se prepara para enfrentar a su ex equipo, Torino.
Diciembre 11, 2025 06:30 p. m.
 · 
Redacción D10
jdnfksd.jfif
Paraguayos en el Exterior
Gol de Antonio Sanabria en el fútbol italiano
VIDEO. El delantero de la Selección Paraguaya se hizo sentir en la victoria de su equipo en la Serie A italiana.
Diciembre 07, 2025 11:20 a. m.
cubitas.jpg
Paraguayos en el Exterior
El equipo que negocia con Andrés Cubas
Andrés Cubas, volante de la Albirroja actualmente en el Vancouver Whitecaps, tiene grandes chances de volver al fútbol sudamericano.
Diciembre 04, 2025 12:51 p. m.
dario_lezcano_colo_colo_demanda_version1764620879435.jpg_949875608.webp
Paraguayos en el Exterior
El paraguayo que complica todavía más a un Colo Colo en crisis
El delantero Darío Lezcano demandó una vieja deuda y Colo Colo está a nada de quedar sin poder hacer fichajes, ahondando su crisis.
Diciembre 03, 2025 07:14 p. m.
 · 
Redacción D10
javierferreira-futbol-primeranacional-estudiantesrc-20220922-b-.jpg
Paraguayos en el Exterior
El paraguayo que ascendió con Estudiantes de Río Cuarto
En Argentina serán cuatro los equipos de Córdoba que disputarán los torneos de primera división el año entrante. En Estudiantes de Río Cuarto brilla un delantero paraguayo. ¿Quién es?
Diciembre 02, 2025 06:18 p. m.
 · 
Redacción D10
gustavo gómez_63896813.jpg
Paraguayos en el Exterior
Gustavo Gómez en el equipo ideal de la Copa Libertadores
El defensor Gustavo Gómez es el único futbolista paraguayo que aparece en el Equipo Ideal oficial de la Conmebol Libertadores que finalizó el fin de semana pasado.
Diciembre 02, 2025 06:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más