Gustavo Gómez, el más ganador en la historia del Palmeiras

El defensor paraguayo Gustavo Gómez se convirtió en el jugador más condecorado en la historia del Palmeiras tras conquistar el Campeonato Paulista este domingo tras vencer por 2-1 al Grêmio Novorizontino.

Como capitán del equipo, Gómez fue responsable de levantar el trofeo del campeonato estatal y alcanzó su título número 13 con la camiseta del Palmeiras, consolidándose como el jugador más condecorado en la historia de la institución.

El paraguayo superó a nombres históricos de clubes que sumaron 12 títulos: Ademir da Guía, Dudu, Junqueira, Marcos Rocha, Mayke y Weverton.

Las 13 conquistas del capitán de la Selección Paraguaya incluyen las Copas Libertadores de los años 2020 y 2021, la Recopa Sudamericana 2022 y el Brasileirão del 2018, 2022 y 2023; también ganó la Copa de Brasil en 2020, la Supercopa de Brasil 2023 y los Campeonatos Paulistas del 2020, 2022, 2023, 2024 y 2026.

“Encontré mi lugar en el mundo”, expresó Gómez tras la última consagración.

El zaguero albirrojo también enfatizó que el objetivo es seguir trabajando duro para ganar títulos y dejar huella en la historia del club. Además, reiteró la importancia de que el plantel se mantenga unido para alcanzar metas aún mayores en los próximos años.