09 mar. 2026
Paraguayos en el Exterior

Gustavo Gómez, el más ganador en la historia del Palmeiras

El capitán de la Albirroja, Gustavo Gómez, sigue agrandando su leyenda en el Palmeiras de Brasil.

Marzo 09, 2026 01:07 p. m.
gusaaa.jpg

Gustavo Gómez suma y sigue en el Palmeiras.

Foto: Gentileza.

El defensor paraguayo Gustavo Gómez se convirtió en el jugador más condecorado en la historia del Palmeiras tras conquistar el Campeonato Paulista este domingo tras vencer por 2-1 al Grêmio Novorizontino.

Como capitán del equipo, Gómez fue responsable de levantar el trofeo del campeonato estatal y alcanzó su título número 13 con la camiseta del Palmeiras, consolidándose como el jugador más condecorado en la historia de la institución.

El paraguayo superó a nombres históricos de clubes que sumaron 12 títulos: Ademir da Guía, Dudu, Junqueira, Marcos Rocha, Mayke y Weverton.

Las 13 conquistas del capitán de la Selección Paraguaya incluyen las Copas Libertadores de los años 2020 y 2021, la Recopa Sudamericana 2022 y el Brasileirão del 2018, 2022 y 2023; también ganó la Copa de Brasil en 2020, la Supercopa de Brasil 2023 y los Campeonatos Paulistas del 2020, 2022, 2023, 2024 y 2026.

“Encontré mi lugar en el mundo”, expresó Gómez tras la última consagración.

El zaguero albirrojo también enfatizó que el objetivo es seguir trabajando duro para ganar títulos y dejar huella en la historia del club. Además, reiteró la importancia de que el plantel se mantenga unido para alcanzar metas aún mayores en los próximos años.

Gustavo Gómez Palmeiras Brasil
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2026-03-05 at 12.22.16 PM.jpeg
Paraguayos en el Exterior
De no creer: El gol que falló Robert Morales
VIDEO. En México no dejan de hablar sobre el increíble gol que falló el delantero paraguayo Robert Morales.
Marzo 05, 2026 02:17 p. m.
damian bobadilla.jpg
Paraguayos en el Exterior
Monitorean a Bobadilla desde Inglaterra y Escocia
El volante paraguayo del Sao Paulo, Damián Bobadilla, se encuentra en la mira de dos equipos del fútbol británico.
Marzo 04, 2026 06:16 p. m.
 · 
Redacción D10
5869220_a6cf593a961e26f.webp
Paraguayos en el Exterior
Mathías Villasanti ya trabaja con los botines puestos
El volante paraguayo del Gremio brasileño, Mathías Villasanti, tuvo su primer entrenamiento con los botines puestos luego de su lesión.
Marzo 04, 2026 06:09 p. m.
 · 
Redacción D10
IMG_4477-1024x770.jpg
Paraguayos en el Exterior
El paraguayo que vestirá la Roja
Arnaldo Castillo, centrodelantero del O’Higgins de Rancagua nacionalizado chileno, será una de las novedades en la convocatoria de Nicolás Córdova para los amistosos de la fecha FIFA.
Marzo 04, 2026 05:32 p. m.
 · 
Redacción D10
ASASASASA.png
Paraguayos en el Exterior
Omar Alderete fue una muralla
El defensor paraguayo Omar Alderete colaboró con su solidez defensiva en la victoria (0-1) del Sunderland sobre el Leeds United, por la fecha 29 de la Premier League.
Marzo 03, 2026 08:12 p. m.
 · 
Redacción D10
Enciso1.png
Paraguayos en el Exterior
Julio Enciso manda a Racing a semifinales
El delantero paraguayo Julio Enciso anotó de penal en el triunfo 2-1 de Racing de Estrasburgo sobre el Reims, por la Copa Francia.
Marzo 03, 2026 08:11 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más