06 mar. 2026
Paraguayos en el Exterior

Alderete, nominado a Jugador de la Semana

El defensor paraguayo Omar Alderete figuró entre los ocho considerados para Jugador de la Semana en la Premier League. El brasileño Joao Pedro fue el más votado.

Marzo 06, 2026 05:10 p. m. • 
Por Redacción D10
omar alderete.jpg

Omar Alderete volvió a los partidos de la Premier League.

Foto: Gentileza

La irrupción de Omar Alderete en la Premier League sigue dando qué hablar. Defendiendo los colores del Sunderland. Su nivel fue tan superlativo durante la última semana que le valió una merecida nominación al prestigioso premio Player of the Matchweek (Jugador de la Semana), un reconocimiento que subraya su estatus como uno de los centrales más en forma en liga inglesa.

El galardón finalmente recayó en las manos del brasileño Joao Pedro. El atacante del Chelsea se llevó la distinción tras una actuación histórica frente al Aston Villa, donde firmó su primer hat-trick en la competición y sumó una asistencia en la goleada de los “Blues” por 4-1. La efectividad goleadora del exjugador del Brighton terminó inclinando la balanza a su favor en la votación popular, superando la sobriedad y el sacrificio táctico que el paraguayo exhibió en la retaguardia de los “Black Cats”.

Aunque el trofeo individual se le escapó esta vez ante el brillo ofensivo de Joao Pedro, el central de la Albirroja coloca su nombre entre los mejores de la liga más prestigiosa del mundo.

La semana pasada estuvo nominado otro paraguayo, Diego Gómez. De esta manera, dos futbolistas paraguayos lograron la inédita marca de haber sido nominados uno tras otro.

Omar Alderete Sunderland Premier League
Redacción D10
Más contenido de esta sección
damian bobadilla.jpg
Paraguayos en el Exterior
Monitorean a Bobadilla desde Inglaterra y Escocia
El volante paraguayo del Sao Paulo, Damián Bobadilla, se encuentra en la mira de dos equipos del fútbol británico.
Marzo 04, 2026 06:16 p. m.
 · 
Redacción D10
5869220_a6cf593a961e26f.webp
Paraguayos en el Exterior
Mathías Villasanti ya trabaja con los botines puestos
El volante paraguayo del Gremio brasileño, Mathías Villasanti, tuvo su primer entrenamiento con los botines puestos luego de su lesión.
Marzo 04, 2026 06:09 p. m.
 · 
Redacción D10
IMG_4477-1024x770.jpg
Paraguayos en el Exterior
El paraguayo que vestirá la Roja
Arnaldo Castillo, centrodelantero del O’Higgins de Rancagua nacionalizado chileno, será una de las novedades en la convocatoria de Nicolás Córdova para los amistosos de la fecha FIFA.
Marzo 04, 2026 05:32 p. m.
 · 
Redacción D10
ASASASASA.png
Paraguayos en el Exterior
Omar Alderete fue una muralla
El defensor paraguayo Omar Alderete colaboró con su solidez defensiva en la victoria (0-1) del Sunderland sobre el Leeds United, por la fecha 29 de la Premier League.
Marzo 03, 2026 08:12 p. m.
 · 
Redacción D10
Enciso1.png
Paraguayos en el Exterior
Julio Enciso manda a Racing a semifinales
El delantero paraguayo Julio Enciso anotó de penal en el triunfo 2-1 de Racing de Estrasburgo sobre el Reims, por la Copa Francia.
Marzo 03, 2026 08:11 p. m.
 · 
Redacción D10
Diego Gómez
Paraguayos en el Exterior
Diego Gómez, entre los mejores de la semana
El mediocampista paraguayo del Brighton, Diego Gómez, estuvo entre los nominados por la Premier League a Player of the Week (Jugador de la Semana).
Marzo 03, 2026 02:28 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más