Alderete, nominado a Jugador de la Semana

La irrupción de Omar Alderete en la Premier League sigue dando qué hablar. Defendiendo los colores del Sunderland. Su nivel fue tan superlativo durante la última semana que le valió una merecida nominación al prestigioso premio Player of the Matchweek (Jugador de la Semana), un reconocimiento que subraya su estatus como uno de los centrales más en forma en liga inglesa.

El galardón finalmente recayó en las manos del brasileño Joao Pedro. El atacante del Chelsea se llevó la distinción tras una actuación histórica frente al Aston Villa, donde firmó su primer hat-trick en la competición y sumó una asistencia en la goleada de los “Blues” por 4-1. La efectividad goleadora del exjugador del Brighton terminó inclinando la balanza a su favor en la votación popular, superando la sobriedad y el sacrificio táctico que el paraguayo exhibió en la retaguardia de los “Black Cats”.

Aunque el trofeo individual se le escapó esta vez ante el brillo ofensivo de Joao Pedro, el central de la Albirroja coloca su nombre entre los mejores de la liga más prestigiosa del mundo.

La semana pasada estuvo nominado otro paraguayo, Diego Gómez. De esta manera, dos futbolistas paraguayos lograron la inédita marca de haber sido nominados uno tras otro.