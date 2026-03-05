05 mar. 2026
Paraguayos en el Exterior

De no creer: El gol que falló Robert Morales

VIDEO. En México no dejan de hablar sobre el increíble gol que falló el delantero paraguayo Robert Morales.

Marzo 05, 2026 02:17 p. m.
WhatsApp Image 2026-03-05 at 12.22.16 PM.jpeg

Robert Morales se lamenta.

Pumas, con el delantero paraguayo Robert Morales como titular, cayó por 3-2 ante el Toluca por una nueva fecha de la Liga mexicana.

Morales fue el autor del primer gol del partido, sobre el minuto 29’, de penal.

Sin embargo, en México no hablan de su gol, sino de la increíble situación desperdiciada, sobre el minuto 35, cuando tras un gran contragolpe y luego de un pase de un compañero, quedó solo con la portería en blanco y mandó el balón a las nubes.

El líder del torneo mexicano es el Cruz Azul con 22 unidades. Pumas está con 16 puntos.

Robert Morales Pumas México
