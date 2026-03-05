¿Vuelve el interés del Atlético por Omar Alderete?

El gran momento en el Sunderland del internacional paraguayo Omar Alderete no pasa desapercibido para los grandes clubes de Europa. Además de los rumores que lo acercan a alguno de los seis equipos grandes de Inglaterra, información proveniente de España también habla del renovado interés de un club que ya lo buscó en 2024: Atlético de Madrid.

El equipo dirigido por el argentino Diego Simeone está buscando renovar totalmente su línea defensiva para la temporada 2026/2027, por lo que uno de los nombres que suena es el de Alderete.

Según el sitio fichajes.net, el futuro de los defensores Robin Le Normand y José María Giménez está “en el aire”, por lo que la necesidad que tiene Simeone de reemplazarlos lo lleva a volver a considerar la contratación del paraguayo.

Alderete tiene contrato con el Sunderland hasta 2029, y teniendo en cuenta que su participación en el Mundial en junio próximo puede aumentar más el precio de su ficha, por lo que los 12 millones de euros que hoy vale tiene muchas posibilidades de aumentar.