04 mar. 2026
Paraguayos en el Exterior

Mathías Villasanti ya trabaja con los botines puestos

El volante paraguayo del Gremio brasileño, Mathías Villasanti, tuvo su primer entrenamiento con los botines puestos luego de su lesión.

Marzo 04, 2026 06:09 p. m. • 
Por Redacción D10
5869220_a6cf593a961e26f.webp

Avanzada. La recuperación de Mathías Villasanti se encuentra en su etapa final.

FOTO: GREMIO

El centrocampista paraguayo Mathías Villasanti entró en la fase final de su recuperación tras la rotura de ligamentos de una sus rodillas, sufrida en agosto del año pasado. Este miércoles estuvo moviéndose por primera vez con botines en el campo del Centro de Entrenamiento Luiz Carvalho.

Hasta la semana pasada el ex Cerro Porteño solo realizaba actividades en el gimnasio del Centro del Gremio; pero ahora se movilizará cerca de todos sus compañeros luego de meses de trabajos individuales.

Desde el Gremio informaron que el cronograma para su recuperación se mantendrá, lo que quiere decir que serán nueve los meses de ausencia. Esto quiere decir que Villasanti podría volver a las canchas entre los meses de abril y mayo, sobre el límite de la convocatoria final de Gustavo Alfaro para el Mundial.

El centrocampista de 29 años tiene contrato con Gremio hasta diciembre de 2029.

Mathías Villasanti Gremio
Redacción D10
