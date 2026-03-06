06 mar. 2026
Junior Alonso se quedaría en Estados Unidos

El defensor paraguayo Junior Alonso figura en el interés del Atlanta United de la MLS, donde milita Miguel Almirón.

Marzo 06, 2026 
Por Redacción D10
Capitán. El defensor Junior Alonso juega en Atlético Mineiro de Brasil.

Según confirmó el portal O Tempo de Brasil, el futbolista paraguayo Junior Alonso, que milita en el Atlético Mineiro, tiene muchas posibilidades de seguir se carrera en el Atlanta United de los Estados Unidos, pero recién después del Mundial a realizarse, precisamente, en dicho país (y en Canadá y México).

Al jugador de 33 años le agrada la idea de cambiar de aire, aunque junto con su agente, Diego Serrati, consideran que no le conviene una mudanza antes de la Copa del Mundo, pues seguir jugando en el Mineiro le dará “visibilidad” ante Gustavo Alfaro, el entrenador de la Selección Paraguaya.

Alonso vive su segunda etapa en Mineiro. Jugó en el club entre 2020 y 2022, cuando fue transferido al Krasnodar de Rusia, y regresó en 2024. El paraguayo suma 231 partidos con el Gallo, siendo el jugador extranjero con más partidos en el club. Ganó cuatro Campeonatos Mineiros (2020, 2021, 2022 y 2025), una Copa de Brasil (2021) y un Campeonato Brasileiño (2021).

