El paraguayo que vestirá la Roja

Para los partidos amistosos contra Cabo Verde y Nueva Zelanda, la gran novedad en la próxima convocatoria del entrenador de la selección de Chile, Nicolás Córdoba, la constituirá un futbolista paraguayo nacionalizado chileno: Arnaldo Castillo. Así se desprende de las informaciones procedentes del país trasandino, donde dan como un hecho que el jugador del O’Higgins de Rancagua será el “9" en la Roja.

Nacido en Ciudad del Este hace 28 años, Castillo llegó a Chile con 17 y debutó en el Deportes Concepción. Además pasó por Naval, Fernández Vial, Iberia y Puerto Montt. Tiene un perfil de atacante que combina la tradicional garra guaraní con una adaptación al estilo chileno de toque, lo que lo convierte en una variante ofensiva de gran valor para el proceso de Córdova.

Con su gran inicio de temporada en O’Higgins de Rancagua (dos goles en el torneo doméstico y uno en la Copa Libertadores), el atacante ya se encontraba a la expectativa de una posible convocatoria. Siempre se mostró agradecido hacia la tierra que le brindó una familia y una carrera profesional.

“Uno siempre piensa en representar al país que te acogió. A mí Chile me dio mucho más que un trabajo, me dio una familia. Para mí sería un orgullo estar en la Roja”, dijo a la prensa chilena hace unas semanas. Ahora ese sueño se cumplirá.