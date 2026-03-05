05 mar. 2026
Futbolistas paraguayos llegan al país tras huir de la guerra en Irán

Futbolistas paraguayos que jugaban en la liga iraní llegaron este jueves a Paraguay tras un travesía “bastante larga” para huir de la guerra.

Marzo 05, 2026 
Por Redacción D10
mario otazú

Mario Otazú ya se encuentra en nuestro país, tras abandonar Irán.

Foto: Captura de pantalla

Mario Otazú y Diego Torres, futbolistas paraguayos del club Chadormalu SC de la liga iraní, llegaron este jueves a Paraguay tras un travesía “bastante larga” para huir de la guerra en la república islámica.

Otazú indicó a periodistas a su arribo al aeropuerto Silvio Pettirossi, que abandonó el territorio iraní por vía terrestre hasta llegar a Turquía, desde donde tomó un vuelo a Madrid como conexión a Paraguay.

El futbolista salió junto a Torres y el delantero Mauro Caballero, quien se quedó en Portugal con su familia.

El jugador, de 29 años y fichado por el conjunto iraní en agosto pasado, calificó la travesía como “bastante larga” y aseguró que retornarán a Irán cuando termine el conflicto.

En ese contexto, destacó que el personal del club “comprendió todo” y les brindó “todas las herramientas” para ponerse a salvo con sus familias. Otazú confirmó que su colega Torres también llegó a Paraguay.

Este miércoles, Hugo Gaona, representante del centrocampista Diego Torres, declaró al canal local América Paraguay que el jugador y sus compañeros vivieron “una situación muy traumática”.

Gaona relató que los futbolistas escucharon “detonaciones cada 15 o 20 minutos”. Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero un ataque contra Teherán y otras ciudades de Irán, país que ha respondido lanzando misiles hacia territorio israelí y a objetivos estadounidenses en Oriente Medio.

