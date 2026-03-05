Futbolistas paraguayos llegan al país tras huir de la guerra en Irán

Mario Otazú y Diego Torres, futbolistas paraguayos del club Chadormalu SC de la liga iraní, llegaron este jueves a Paraguay tras un travesía “bastante larga” para huir de la guerra en la república islámica.

Otazú indicó a periodistas a su arribo al aeropuerto Silvio Pettirossi, que abandonó el territorio iraní por vía terrestre hasta llegar a Turquía, desde donde tomó un vuelo a Madrid como conexión a Paraguay.

El futbolista salió junto a Torres y el delantero Mauro Caballero, quien se quedó en Portugal con su familia.

El jugador, de 29 años y fichado por el conjunto iraní en agosto pasado, calificó la travesía como “bastante larga” y aseguró que retornarán a Irán cuando termine el conflicto.

En ese contexto, destacó que el personal del club “comprendió todo” y les brindó “todas las herramientas” para ponerse a salvo con sus familias. Otazú confirmó que su colega Torres también llegó a Paraguay.

Este miércoles, Hugo Gaona, representante del centrocampista Diego Torres, declaró al canal local América Paraguay que el jugador y sus compañeros vivieron “una situación muy traumática”.

Gaona relató que los futbolistas escucharon “detonaciones cada 15 o 20 minutos”. Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero un ataque contra Teherán y otras ciudades de Irán, país que ha respondido lanzando misiles hacia territorio israelí y a objetivos estadounidenses en Oriente Medio.