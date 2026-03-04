Monitorean a Bobadilla desde Inglaterra y Escocia

El centrocampista paraguayo del Sao Paulo, Damián Bobadilla, se encuentra en el interés de sendos equipos británicos, tanto de Inglaterra como de Escocia, según informó el periodista partidario del club paulista, Alexsander Vieira. Estos equipos son el Brighton & Hove Albion de Inglaterra y el Celtic de Escocia.

Por ahora, según Vieira, las conversaciones se están dando con el agente del jugador, Diego Serratti. En las oficinas del Sao Paulo no se han recibido todavía ofertas formales por el ex Cerro Porteño. Sin embargo, según Vieira el interés de Brighton y del Celtic es real.

Aun así, no habría negociaciones hasta después del Mundial, un evento que puede elevar el precio del jugador, que en estos momentos no es menos de 12 millones de euros para la directiva del Sao Paulo.

Bobadilla ha tenido una buena temporada en el 2025, y en esta también comenzó de buena forma, por lo que parece ser difícil que Sao Paulo lo retenga después de julio.