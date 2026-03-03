03 mar. 2026
Paraguayos en el Exterior

Omar Alderete fue una muralla

El defensor paraguayo Omar Alderete colaboró con su solidez defensiva en la victoria (0-1) del Sunderland sobre el Leeds United, por la fecha 29 de la Premier League.

Marzo 03, 2026 08:12 p. m. • 
Por Redacción D10
ASASASASA.png

Omar Alderete cubrió muy bien su línea defensiva en el triunfo de su equipo.

FOTO: AFP

El defensor paraguayo Omar Alderete completó el partido en la vuelta a la victoria de su equipo, Sunderland, por la fecha 29 de la Premier League. Fue victoria 0-1 sobre el Leeds, trascendental luego de que los Gatos Negros no pudieran imponerse en las cuatro fechas anteriores.

Alderete tuvo una puntuación promedio de 7.3 en las plataformas especializadas, siendo el tercer mejor puntuado de su equipo.

Por arriba y por abajo se mostró implacable, aunque recibió una tarjeta amarilla en el minuto 63.

Con este triunfo, Sunderland ocupa el 11° lugar de la tabla, tres puntos por encima del Brighton de Diego Gómez, que esta tarde juega contra el puntero del campeonato, Arsenal, en el Emirates Stadium, a las 16:30.

CEDEN LOS ROJOS. Liverpool no pudo contra Wolverhmpaton, cayó 2-1 sobre la bocina, y con 48 puntos se ubica en el 5° lugar, en zona de Europa League.

En otros resultados de ayer, Everton venció 2-0 al Burnley, mientras que Bornemouth y Brentford no se sacaron diferencias (0-0).

Hoy a las 16:30 se cruzan Manchester City (2°) y Nottingham Forest. A la misma hora juegan Aston Villa (4°) y Chelsea (6°).

Omar Alderete Sunderland Premier
Redacción D10
Más contenido de esta sección
20260301_124045.jpg
Paraguayos en el Exterior
Golazo de Diego Gómez para el Brighton
El mediocampista paraguayo Diego Gómez sigue sumando golazos a su cosecha personal en la Premier League con la camiseta del Brighton.
Marzo 01, 2026 12:41 p. m.
 · 
Redacción D10
jauana.jfif
Paraguayos en el Exterior
Juan Escobar seguirá su carrera en Perú
El defensor paraguayo Juan Escobar, últimamente en Argentina, se prepara para un nuevo desafío.
Febrero 28, 2026 06:00 p. m.
Omar Alderete.jpg
Paraguayos en el Exterior
El Sunderland de Alderete empata ante el Bournemouth
El Sunderland, con el paraguayo Omar Alderete como titular, empató con el Bournemouth por la fecha 28 de la Premier League.
Febrero 28, 2026 12:57 p. m.
 · 
Redacción D10
HCMQd5DXwAAC4NB.jfif
Paraguayos en el Exterior
El Estrasburgo de Enciso iguala ante el Lens
El Racing el Estrasburgo, con el paraguayo Julio Enciso como titular, empató 1-1 ante el Lens por la vigésima cuarta jornada de la Liga de Francia.
Febrero 27, 2026 06:53 p. m.
HCKMlzFbIAEoHPw.jpg
Paraguayos en el Exterior
José Canale: “Soñaba hacer un gol en el Maracaná”
El defensor paraguayo José Canale habló tras la consagración de su equipo Lanús en la Recopa ante Flamengo y confesó que “soñaba” hacer un gol en el estadio Maracaná y se le cumplió.
Febrero 27, 2026 08:58 a. m.
 · 
Redacción D10
aanaa.jfif
Paraguayos en el Exterior
Bautizan a Adam Bareiro como el ‘Palermo guaraní’
VIDEO. El reconocido periodista argentino Federico Bulos llenó de elogios a Adam Bareiro por su debut en Boca Juniors.
Febrero 25, 2026 02:03 p. m.
Carga Más