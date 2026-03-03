Omar Alderete fue una muralla

El defensor paraguayo Omar Alderete completó el partido en la vuelta a la victoria de su equipo, Sunderland, por la fecha 29 de la Premier League. Fue victoria 0-1 sobre el Leeds, trascendental luego de que los Gatos Negros no pudieran imponerse en las cuatro fechas anteriores.

Alderete tuvo una puntuación promedio de 7.3 en las plataformas especializadas, siendo el tercer mejor puntuado de su equipo.

Por arriba y por abajo se mostró implacable, aunque recibió una tarjeta amarilla en el minuto 63.

Con este triunfo, Sunderland ocupa el 11° lugar de la tabla, tres puntos por encima del Brighton de Diego Gómez, que esta tarde juega contra el puntero del campeonato, Arsenal, en el Emirates Stadium, a las 16:30.

CEDEN LOS ROJOS. Liverpool no pudo contra Wolverhmpaton, cayó 2-1 sobre la bocina, y con 48 puntos se ubica en el 5° lugar, en zona de Europa League.

En otros resultados de ayer, Everton venció 2-0 al Burnley, mientras que Bornemouth y Brentford no se sacaron diferencias (0-0).

Hoy a las 16:30 se cruzan Manchester City (2°) y Nottingham Forest. A la misma hora juegan Aston Villa (4°) y Chelsea (6°).