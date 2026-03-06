Quinteros elogia el momento de Gabriel Ávalos

El delantero paraguayo de Independiente de Avellaneda, Gabriel Ávalos, viene teniendo un comienzo de temporada muy auspicioso, marcando hasta ahora cuatro goles en el torneo argentino. El entrenador del Rojo, Gustavo Quinteros, se refirió a la racha goleadora del paraguayo.

“Yo creo que Ávalos, como fue en el año 2024 en Vélez con (Braian) Romero, el equipo le genera situaciones. Lo sostienen por abajo, a veces por arriba”, explicó el DT, poniendo énfasis en el juego colectivo para que Ávalos pueda llegar al gol.

“El delantero está convirtiendo, lo asisten bien y eso dice que el equipo está jugando bien. Está aprovechando muy bien, está motivado”, aseguró Quinteros.

Ávalos es una de las opciones que tiene el entrenador de la Selección Paraguaya, Gustavo Alfaro, de cara al Mundial de junio próximo en Estados Unidos, Canadá y México. El jugador de 35 años estuvo recientemente en el interés del Fluminense de Brasil, pero finalmente no se realizó el traspaso.