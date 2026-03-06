06 mar. 2026
Paraguayos en el Exterior

Quinteros elogia el momento de Gabriel Ávalos

El entrenador de Independiente, Gustavo Quinteros, se refirió a la racha goleadora del delantero paraguayo.

Marzo 06, 2026 04:57 p. m. • 
Por Redacción D10
Gabriel Ávalos

Gabriel Ávalos comandó el triunfo de Independiente.

Foto: Gentileza - Independiente

El delantero paraguayo de Independiente de Avellaneda, Gabriel Ávalos, viene teniendo un comienzo de temporada muy auspicioso, marcando hasta ahora cuatro goles en el torneo argentino. El entrenador del Rojo, Gustavo Quinteros, se refirió a la racha goleadora del paraguayo.

“Yo creo que Ávalos, como fue en el año 2024 en Vélez con (Braian) Romero, el equipo le genera situaciones. Lo sostienen por abajo, a veces por arriba”, explicó el DT, poniendo énfasis en el juego colectivo para que Ávalos pueda llegar al gol.

“El delantero está convirtiendo, lo asisten bien y eso dice que el equipo está jugando bien. Está aprovechando muy bien, está motivado”, aseguró Quinteros.

Ávalos es una de las opciones que tiene el entrenador de la Selección Paraguaya, Gustavo Alfaro, de cara al Mundial de junio próximo en Estados Unidos, Canadá y México. El jugador de 35 años estuvo recientemente en el interés del Fluminense de Brasil, pero finalmente no se realizó el traspaso.

Gabriel Ávalos Independiente de Avellaneda Liga Profesinal Argentina
Redacción D10
Más contenido de esta sección
5869220_a6cf593a961e26f.webp
Paraguayos en el Exterior
Mathías Villasanti ya trabaja con los botines puestos
El volante paraguayo del Gremio brasileño, Mathías Villasanti, tuvo su primer entrenamiento con los botines puestos luego de su lesión.
Marzo 04, 2026 06:09 p. m.
 · 
Redacción D10
IMG_4477-1024x770.jpg
Paraguayos en el Exterior
El paraguayo que vestirá la Roja
Arnaldo Castillo, centrodelantero del O’Higgins de Rancagua nacionalizado chileno, será una de las novedades en la convocatoria de Nicolás Córdova para los amistosos de la fecha FIFA.
Marzo 04, 2026 05:32 p. m.
 · 
Redacción D10
ASASASASA.png
Paraguayos en el Exterior
Omar Alderete fue una muralla
El defensor paraguayo Omar Alderete colaboró con su solidez defensiva en la victoria (0-1) del Sunderland sobre el Leeds United, por la fecha 29 de la Premier League.
Marzo 03, 2026 08:12 p. m.
 · 
Redacción D10
Enciso1.png
Paraguayos en el Exterior
Julio Enciso manda a Racing a semifinales
El delantero paraguayo Julio Enciso anotó de penal en el triunfo 2-1 de Racing de Estrasburgo sobre el Reims, por la Copa Francia.
Marzo 03, 2026 08:11 p. m.
 · 
Redacción D10
Diego Gómez
Paraguayos en el Exterior
Diego Gómez, entre los mejores de la semana
El mediocampista paraguayo del Brighton, Diego Gómez, estuvo entre los nominados por la Premier League a Player of the Week (Jugador de la Semana).
Marzo 03, 2026 02:28 p. m.
 · 
Redacción D10
paraguayos en iran.jpg
Paraguayos en el Exterior
¿Qué se sabe de los futbolistas paraguayos en Irán?
Tres futbolistas paraguayos quedaron varados en medio del conflicto bélico en Oriente Medio, quienes no pudieron dejar el territorio persa antes del cierre total del espacio aéreo en Irán.
Marzo 02, 2026 04:41 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más