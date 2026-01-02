Gustavo Gómez deslumbra en otro deporte durante sus vacaciones

El defensor paraguayo Gustavo Gómez, capitán de la Selección Paraguaya y del Palmerias de Brasil, disfruta de sus vacaciones en su natal San Juan, Misiones.

En un video difundido en redes sociales se puede ver al zaguero albirrojo jugando un partido de vóley con sus amigos, demostrando toda su destreza y categoría también para este deporte.

Gómez volvió a tener un espectacular año deportivo, guiando a la Albirroja a la clasificación a una Copa del Mundo después de 16 años y siendo clave en su equipo, que alcanzó una vez más la final de la Copa Libertadores de América.

El zaguero de la Albirroja es el capitán con más títulos en la historia del Palmeiras, 12 conquistas en total, incluyendo dos Copas Libertadores (2020 y 2021) y una Recopa Sudamericana (2022).

Además es el defensor más goleador en toda la historia de la Copa Libertadores, con 14 conquistas.

Son los últimos días de vacaciones para Gómez, que debe volver al Palmeiras para realizar la pretemporada con miras al Campeonato Paulista que arranca este mes.