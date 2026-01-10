10 ene. 2026
Doblete de Julio Enciso en la goleada del Estrasburgo

VIDEO. El delantero paraguayo Julio Enciso marcó dos tantos en la goleada del Racing de Estrasburgo por 6-0 por la Copa de Francia.

Enero 10, 2026 05:33 p. m. • 
Por Redacción D10
eeenciso.jpg

Julio Enciso festeja uno de sus goles en el Estrasburgo.

Foto: Gentileza

En el Stade René-Fenouillère, el Racing de Estrasburgo goleó 6-0 al Avranches, de la cuarta liga francesa, y dos de los goles fueron obra del delantero paraguayo Julio Enciso.

El jugador de la Albirroja se encargó de ampliar la ventaja transitoria para el conjunto que jugó de blanco a los 22 minutos, tras una asistencia del argentino Joaquín Panichelli.

Cuando el partido ya se iba, sobre el minuto 89, el atacante ex Libertad volvió a decir presente decretar el definitivo 6-0.

Los demás goles del Racing fueron obra de Panichelli, Diego Moreira, Martial Godo y Sebastian Nanasi.

Son los primeros dos goles de Enciso en este 2026, una temporada especial, ya que su gran objetivo será hacer una gran Copa del Mundo con la Albirroja a mediados de año.

En otros partidos disputados por la Copa de Francia, Amiens derrotó por 4-2 al Monteuil; Troyes superó por 2-0 al Bastia; Mónaco venció 3-1 al US Orléans y Laval doblegó 2-0 al Istres.

