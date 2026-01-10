10 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

El primer gol de Julio Enciso en el año

El paraguayo Julio Enciso convirtió el segundo gol del Racing de Estrasburgo que está venciendo parcialmente Avranches por la Copa de Francia. Es el primero del año para el albirrojo.

Enero 10, 2026 02:43 p. m.
Julio Enciso

Julio Enciso se encargó del 0-2 parcial.

Foto: Gentileza - Racing de Estrasburgo

En el Stade René-Fenouillère, el Racing de Estrasburgo le está derrotando parcialmente al Avranches, de la cuarta liga francesa, por 0-3 y uno de los goles fue obra del delantero paraguayo Julio Enciso.

El jugador de la Albirroja se encargó de ampliar la ventaja transitoria para el conjunto que jugó de blanco a los 22’, tras una asistencia del argentino Joaquín Panichelli.

Este es el primer gol del año para Julio Enciso y el cuarto con la casaca del Racing de Estrasburgo. Además, significó el segundo tanto del ariete paraguayo en la Copa de Francia, anteriormente le había marcado al USL Dunkerque, que milita en la segunda categoría francesa.

Julio Enciso Estrasburgo
