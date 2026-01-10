El primer gol de Julio Enciso en el año

En el Stade René-Fenouillère, el Racing de Estrasburgo le está derrotando parcialmente al Avranches, de la cuarta liga francesa, por 0-3 y uno de los goles fue obra del delantero paraguayo Julio Enciso.

El jugador de la Albirroja se encargó de ampliar la ventaja transitoria para el conjunto que jugó de blanco a los 22’, tras una asistencia del argentino Joaquín Panichelli.

¡GOL DE JULIO ENCISO! 🇵🇾👏🏻



La dejó pasar, Panichelli de primera le dijo toma meté y Enciso la mandó a guardar.



Racing de Estrasburgo le gana 2 a 0 al Avranches. Enciso hizo el segundo ⚽ pic.twitter.com/S9HFWXxjq4 — GONZAMCM𝕏II (@gonza_mcmxii) January 10, 2026

Este es el primer gol del año para Julio Enciso y el cuarto con la casaca del Racing de Estrasburgo. Además, significó el segundo tanto del ariete paraguayo en la Copa de Francia, anteriormente le había marcado al USL Dunkerque, que milita en la segunda categoría francesa.