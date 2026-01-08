Richard Sánchez está muy cerca de Tigres

El volante paraguayo de 29 años de edad, Richard Sánchez, no seguirá en Racing de Argentina, por lo que su salida en los próximos días es inminente.

En este sentido, el que pica en punta para contar con él en esta temporada, incluso de manera definitiva, es el Tigres de México, equipo que ya habría hecho una propuesta formal al club argentino.

Según medios mexicanos, Tigres ofreció cerca de 3 millones de dólares por el pase del paraguayo, es decir, una cantidad parecida a la que invirtió Racing a fines del año pasado para contar con el paraguayo, lo que la Academia ve con buenos ojos como una forma de recuperar su inversión.

Además, trascendió que Tigres ofrecería un salario de USD 1.6 millones anuales. Sánchez ni pudo asentarse en Racing, donde solo disputó 13 partidos distribuidos en 618 minutos.