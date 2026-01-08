08 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

Richard Sánchez está muy cerca de Tigres

Una oferta formal y ventajosa por el volante paraguayo Richard Sánchez haría que Racing se desprenda de él a favor del equipo mexicano, donde incluso mejoraría el salario que ganaba en América.

Enero 08, 2026 04:14 p. m. • 
Por Redacción D10
Racing

Richard Sánchez fue titular en Racing.

Foto: Gentileza - Racing

El volante paraguayo de 29 años de edad, Richard Sánchez, no seguirá en Racing de Argentina, por lo que su salida en los próximos días es inminente.

En este sentido, el que pica en punta para contar con él en esta temporada, incluso de manera definitiva, es el Tigres de México, equipo que ya habría hecho una propuesta formal al club argentino.

Según medios mexicanos, Tigres ofreció cerca de 3 millones de dólares por el pase del paraguayo, es decir, una cantidad parecida a la que invirtió Racing a fines del año pasado para contar con el paraguayo, lo que la Academia ve con buenos ojos como una forma de recuperar su inversión.

Además, trascendió que Tigres ofrecería un salario de USD 1.6 millones anuales. Sánchez ni pudo asentarse en Racing, donde solo disputó 13 partidos distribuidos en 618 minutos.

Richard Sánchez Tigres México
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Robert Morales
Paraguayos en el Exterior
Surge un competidor para Pumas por Robert Morales
Robert Morales es pretendido por el Pumas de México, pero un equipo brasileño hizo una oferta oficial por el jugador paraguayo.
Enero 06, 2026 03:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Gatito Fernández_56920907.jpg
Paraguayos en el Exterior
El inminente destino de Gatito Fernández
Roberto Gatito Fernández, portero de Cerro Porteño, tendría todo listo para continuar su carrera en la Major League Soccer buscando continuidad de cara al Mundial con la Albirroja.
Enero 06, 2026 12:27 p. m.
 · 
Redacción D10
20240127_085949.jpg
Paraguayos en el Exterior
Robert Morales en el radar de Pumas
El delantero paraguayo Robert Morales, actualmente en Toluca, está cerca de cambiar de equipo en el fútbol mexicano.
Enero 06, 2026 10:33 a. m.
 · 
Redacción D10
roberto fernández rusia.jpg
Paraguayos en el Exterior
Roberto Fernández, afianzado en el fútbol ruso
El zaguero paraguayo Roberto Fernández renovó contrato con el Dinamo Moscú hasta 2029.
Enero 05, 2026 04:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Ángel Romero
Paraguayos en el Exterior
Ángel Romero tiene el objetivo definido
El nombre de Ángel Romero sonó en Cerro Porteño durante este mercado de pases ya que no continuará en el Corinthians. No obstante, el jugador habló este lunes y reveló cuál es el objetivo que tiene actualmente.
Enero 05, 2026 12:24 p. m.
 · 
Redacción D10
G91D5_aXIAA8Ntb.jpg
Paraguayos en el Exterior
El Sunderland de Alderete rescata un empate ante el Tottenham
El Sunderland del defensor paraguayo Omar Alderete rescató un empate en su visita al Tottenham por la Premier League de Inglaterra.
Enero 04, 2026 02:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más