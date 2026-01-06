Surge un competidor para Pumas por Robert Morales

En las últimas horas, D10 publicó que el delantero paraguayo Robert Morales se encuentra en el radar del Pumas de México, país donde el ex Cerro Porteño jugó en las últimas temporadas con la camiseta del Toluca, dueño de su pase. Sin embargo, medios brasileños informan que un grande del Brasil hizo una oferta formal por el delantero.

Se trata del Inter de Porto Alegre, equipo que acaba de desprenderse de otros paraguayos, Óscar Romero y Alan Benítez. Según dio a conocer UOL gracias a fuentes vinculadas a la negociación, Inter quiere el préstamo por un año con la opción de compra, pero como se sabe el equipo mexicano busca desprenderse definitivamente de Morales por una cantidad importante de dólares.

Aún así, desde México creen que si Inter “avanza” hacia la compra del pase, “tendrá una gran posibilidad de cerrar el trato”. Según UOL, la oferta del Pumas es también oficial, pero la del Inter podría cambiar el panorama dependiendo ya de los montos ofrecidos.