11 ene. 2026
Olimpia

Olimpia, ante el Sportivo Trinidense, el martes

Olimpia se prepara para lo que será su segundo amistoso de pretemporada.

Enero 11, 2026 09:55 a. m. • 
Por Redacción D10
Gastón Olveira

Gastón Olveira será el arquero titular de Olimpia en el comienzo del torneo.

Foto: Gentileza - Olimpia

El plantel de Olimpia ya dejó atrás lo que fue su primera prueba ante Sportivo San Lorenzo y ahora se prepara para su segundo amistoso: Este martes ante Sportivo Trinidense, justamente su rival en la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026.

El duelo será importante para sacar conclusiones, atendiendo la calidad del rival, un equipo que se conoce de memoria y que desde hace años viene siendo dirigido por José Arrúa.

Tras este duelo, el miércoles la delegación viajará rumbo a Montevideo, Uruguay, para lo que será el amistoso del jueves 15 ante Colo Colo de Chile desde las 21:00 por el torneo de verano Serie Río de la Plata. Luego, el sábado 17 el plantel se trasladará a Argentina para lo que será el último duelo de preparación ante Boca Juniors en San Nicolás (21:00). El debut en el torneo Apertura 2026 será ante Guaraní, en el Defensores del Chaco.

¿LLEGARÁ EL 9? Olimpia sigue en la búsqueda del centrodelantero. Sonaron varios nombres, pero hasta ahora no hay nada concreto. Es un puesto que el Decano necesita reforzar, atendiendo que el 9 titular es Sebastián Ferreira y luego aparecen nombres como los de Faustino Barone y Adrián Alcaraz

Olimpia
Redacción D10
