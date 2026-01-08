Gustavo Gómez elogia “estructura” del Palmeiras por sus récords

El defensor paraguayo Gustavo Gómez, según dio a conocer en las últimas semanas de 2025 por el Observatorio de Fútbol CIES, es el jugador de campo con más minutos de juego desde 2020 en el fútbol mundial.

Regresado esta semana a San Pablo para unirse a los trabajos del Palmeiras con miras a la Campeonato Paulista que comienza este sábado, el capitán del Verdâo dio una conferencia de prensa donde celebró el hito personal, pero agradeció por el mismo a los profesionales del club.

“Vi esta estadística y me alegré porque trabajamos muy duro. Esto también se debe a la estructura que tengo aquí en el centro de entrenamiento, a todo lo que Palmeiras ofrece a cada jugador, para que solo nos preocupemos de entrenar y trabajar”, dijo el paraguayo, reconociendo la tecnología y el plantel humano de punta que tiene el equipo con el que el año pasado estuvo a punto de levantar como capitán su tercera Copa Libertadores.

“Creo que la atención de los profesionales que ayudan a cada jugador a estar siempre en la cancha, incluyendo el departamento médico, es importante. Estoy contento y espero seguir así, siempre ayudando al Palmeiras y a mi Selección Paraguaya. Se trata de seguir así por algunos años más”, continuó.

Hasta el momento de la encuesta del CIES, Gómez tenía jugados 319 partidos y 28.194 minutos en las últimas seis temporadas. Superó a Bruno Fernandes del Manchester United (ENG), con 27.634 minutos en 327 partidos; a Nicolás Otamendi del Benfica (POR), con 26.791 en 304 partidos, y a Harry Kane del Bayern Munich (GER), con 25.680 en 309 juegos.