Ángel Romero y Corinthians: Entre los récords y la idolatría

Sigue dando que hablar la salida de un jugador paraguayo del Corinthians de San Pablo, Ángel Romero, quien a base de números y fidelidad se convirtió en uno de los máximos ídolos del club en los últimos años. El delantero dejó el Corinthians luego de, sumados en dos ciclos, siete temporadas, y lo hizo a lo grande, pues se fue como campeón de la Supercopa de Brasil, en un año en que también conquistó el Paulistâo.

Romero dio una entrevista exclusiva a uno de los medios partidarios más importante del Timâo, donde repasó lo que fue su trayectoria y, sobre todo, los motivos por los cuáles cree que será recordado por la “torcida” del club paulista.

Preguntado por sus récords en el club (que incluye ser su máximo goleador extranjero), el ex Cerro Porteño dijo que “importantes, históricos para mí. Nunca imaginé tenerlos. Pero creo que se me recordará (la afición) más por la identificación que tenía con el club y por el respeto que siempre le tuve. Además de récords, números, goles y títulos, creo que me identifiqué mucho con el Corinthians”. Y agregó, contundente: “Por mis características y también por mi nacionalidad”.

Se refirió a su forma de comprender la relación del futbolista con el club al que defiende: “Creo que debería ser: amar al club en el que jugás, identificarte profundamente con él, respetar la camiseta. Siempre intenté hacerlo. A veces las cosas salen bien, otras no. Pero siempre intenté respetar al club, honrarlo y poner al Corinthians siempre por delante”, dijo el jugador.

El mejor partido. Además, Romero señaló que su mejor partido con la camiseta del Timâo fue en el 6 a 1 sobre el Sao Paulo en 2015, cuando el atacante convirtió dos goles en la celebración del Brasileirâo obtenido ese año.

“Fue notable porque no había tenido muchos minutos de juego ese año. Fue casi el último partido; creo que solo me quedaba uno más después de ese. Les dio oportunidades a quienes no jugaban o no tenían muchos minutos en el campo. Además, fue un partido clásico que celebraba un título importante. Intenté jugar mi juego y dar lo mejor de mí. Fue un partido que nadie imaginó que terminaría así. Me preparé muy bien”, contó.

Chicana al Palmeiras. Finalmente, no tuvo empacho para cargar a los viejos rivales del Palmeiras. “En los clásicos (contra Palmeiras), era solo el Corinthians (cuando llegó al club hace una década). Ahora crecieron un poco, pero cuando llegué, nuestro rival estaba en la Serie B. Incluso pregunté: ‘¿Cuál es el clásico más importante de aquí?’. Me respondieron que era contra el Palmeiras, que estaba en segunda división. Bromeé: ‘¿Cómo puede ser el derbi más importante si estás en la Serie B?’ (risas)”, cerró con una chicana el delantero de 33 años.

En su paso por el Corinthians, Romero disputó 377 partidos, con 175 victorias, 99 empates y 103 derrotas. Ganó seis títulos —el Campeonato Brasileño de 2015 y 2017, el Campeonato del Estado de São Paulo de 2017, 2018 y 2025, así como la Copa do Brasil de 2025— y ocupa el segundo puesto entre los máximos goleadores del Neo Química Arena, con 43 goles en 179 partidos, solo por detrás de Yuri Alberto, que suma 49.